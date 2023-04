¿Mhoni Vidente falló una predicción?

La vidente asegura que presiente una separación en la relación

Asegura que Cazzu no quería embarazarse

Christian Nodal y su novia, la cantante argentina, Cazzu, han estado en el ojo público en estos días por el anuncio de que ambos serán padres, sin embargo, alguien que opina todo lo contrario es Mhoni Vidente, quien soltó impactantes declaraciones diciendo que no formarán una familia.

Dicho tema se convirtió rápidamente en tendencias en las redes sociales, donde los usuarios se mostraron felices a la forma en cómo anunció Cazzu su embarazo, sin embargo, según la vidente, su relación no durará mucho.

Mhoni Vidente señala que Cazzu y Nodal no formarán una familia

El video de Mhoni Vidente fue publicado el 4 de Marzo de 2023, sin embargo, ante el “boom” de la polémica del embarazo de Cazzu, usuarios en redes sociales revivieron y recordaron las declaraciones dichas por Mhoni en el video, señalando que se había equivocado en su predicción, pues la cantante argentina mostró su embarazo recientemente.

“Déjame decirte la verdad, Cazzu no ha tomado la naranjita en la mañana y no ha ido al baño, la señorita no ha ido por su papayita, le cayó mal los tamalitos, frijolitos, definitivamente yo no la veo embarazada, ella no se quiere embarazar”, dijo Mhoni.