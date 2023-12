Mhoni Vidente señala que la carta de la muerte se le presenta a familia de Alejandra Guzmán

«Se acaba de pelear en el aeropuerto», mencionó Mhoni Vidente, recalcando que se debía a un disgusto de la cantante, «le dijo: ‘no me andes preguntando eso, cállese'».

Advertencia sobre energías negativas

«Se tienen que cuidar», dijo Mhoni Vidente, «yo creo que (tienen) muchas energías negativas y mucho pleito», expresó sobre lo que rodea a las familias Guzmán y Pinal.

Además de los constantes conflictos y polémicas en las que se ven envueltas las diferentes familias, donde la astrologa resaltó que este fue un año de escándalos para ellos.

Incluso, hizo mención de que la familia debería sacar una serie de todos, para así abordar los temas de infidelidades, problemas de salud y familiares que han tenido a lo largo del tiempo.

«El hijo no fue hijo… la nieta se casa y no invita a nadie, la hija, la otra, peleadísima con todos, (la otra no llegó a la boda) porque le hicieron brujería», expresó sobre la familia.