Fue a través de su canal oficial de YouTube que Mhoni Vidente reveló que el intérprete de 'Titi me preguntó' estaría por iniciar un nuevo romance en este 2023 y tal parece que sería con alguien de un mismo sexo asegurando que el cantante saldrá del clóset en poco tiempo.

Bad Bunny Mhoni Vidente. La clarividente más querida por los hispanos sorprende una vez más con sus predicciones en este 2023 que está comenzando, donde desató varias revelaciones para diversas celebridades tanto a nivel nacional como internacional, Mhoni Vidente aseguró que hay personalidades del espectáculo que no tardarán en salir del closet.

Fue así como Mhoni Vidente reveló que una vez más el llamado 'conejo malo' se estaría colocando en el ojo del huracán tras iniciar un romance con un hombre, aunque para muchos no sería algo extraño luego de haber besado de forma tremenda a uno de sus bailarines en pleno concierto.

¿Qué le depara al cantante puertorriqueño con la carta de La Torre?

Posteriormente compartió que el intérprete de ‘Me porto bonito’ estaría hablando sobre la libertad de elegir con quién ser feliz sin importar la sexualidad, “Bad Bunny va a estar hablando de no tener ese problema en cuestión de decir ‘me gustan las mujeres y me gustan los hombres’. Él no lo va a tener en el 2023 y se dará a conocer que es bisexual en todas las formas”.

"La carta de 'La torre' nos dice que va a llevar a cabo películas, series, va a volver a comprar uno de los equipos de basketball más importantes de Estados Unidos o de Puerto Rico, vuelve a hablar sobre sacar un nuevo disco y que definitivamente la carta va a estar edificando completamente cosas muy importantes en cuestiones políticas, no le sale problemas de enfermedad y tampoco ningún atentado o accidente", finalizó Mhoni Vidente. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.