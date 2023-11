Mhoni Vidente predice clima extremo para Estados Unidos

A través de sus cartas y su innata conexión con lo sobrenatural, Mhoni Vidente no ha titubeado en enviar una seria advertencia a la población.

Por medio de las cartas, la famosa vidente latina no dudó en enviar una seria advertencia a las personas y pedir que tomen sus precauciones.

¿Un rayo de esperanza?

En medio de las noticias preocupantes, Mhoni Vidente no solo ha lanzado advertencias, sino que también ha ofrecido un destello de esperanza para aquellos que la siguen.

«Pero sí, creo que se la van a pasar bien. Estados Unidos trae eso, trae esa buena vibra», confirmó la cubana en el clip que compartió.

«Ahorita es una fecha de tranquilidad, de economía, donde todos se juntan», detalló la vidente, destacando las fechas festivas que se acercan.

«Ahorita se debe de aprovechar que no hay nevadas, no hay eso», indicó la pitonisa. Por el momento, no vislumbró mayores dificultades.