Mhoni Vidente advierte famosos. Fue este martes 4 de abril cuando se dio a conocer el sensible fallecimiento del primer actor Andrés García después de haber pasado por situaciones distintas y complicadas en su salud, ante esto Mhoni Vidente terminó revelando qué famosos son los siguientes en morir.

Después de haber recordado el sensible fallecimiento de Xavier López “Chabelo”, Mhoni Vidente advirtió que “Siguen las muertes, , siguen los decesos, siguen las tragedias en el mundo del espectáculo. Lamentablemente no ha parado esto porque ha fallecido mucha gente, pero yo siento que está falleciendo de Covid o problemas de los pulmones derivado de todas las enfermedades que han tenido”.

Mhoni Vidente advierte qué famosos siguen en morir

“Viene la muerte de una cantante ranchera también muy querida por todos nosotros, viene la muerte de uno de los personajes también muy queridos en cuestiones de actuación y comedia y sigue esto todavía. Lamentablemente vamos a seguir en esa época de la era de oro, de los personajes que nos dejaron huella totalmente”, señaló.

“Definitivamente el chiste es no ser egoístas, no pensar que se murió y ya, sino pensar que está en un mundo mejor, saber que están viviendo bien, que están con Dios me reconforta mi alma y mi cuerpo y mi espíritu”, añadió Mhoni Vidente a sus declaraciones tras revelar que se avecinan más muertes. Archivado como: Mhoni Vidente advierte famosos.