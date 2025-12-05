México ya tiene rivales… y un debut explosivo en el Mundial 2026

México ya conoce a sus rivales del Mundial 2026, pero un detalle inesperado del sorteo podría cambiar todo su camino en la fase de grupos.

La Selección Mexicana de Javier Aguirre ya tiene definido el camino que deberá recorrer en el Mundial 2026, un torneo histórico como primera edición con 48 selecciones y que además marcará el regreso del Tri como anfitrión absoluto del partido inaugural.

El sorteo realizado en Washington confirmó a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Play-off UEFA D como los tres rivales que acompañarán a México en el Grupo A.

El debut será simbólico y cargado de presión: el jueves 11 de junio, México enfrentará a Sudáfrica en la reapertura del Estadio Banorte, que adoptará el nombre de Estadio Ciudad de México para la justa mundialista. Allí arrancará oficialmente el torneo que millones han esperado durante años.

Sudáfrica abrirá la Copa del Mundo ante México

El rival inicial del Tri encierra una serie de coincidencias futbolísticas. Sudáfrica fue anfitrión del Mundial 2010, y ahora, 16 años después, será el adversario que inaugure la primera Copa del Mundo celebrada en tres países.

Para México, comenzar en casa siempre ha sido sinónimo de expectativas gigantes, pero también de una presión mediática que no admite tropiezos.

La localía, la ceremonia inaugural y el ambiente en un estadio renovado convertirán este duelo en un examen emocional además de futbolístico.

La exigencia será máxima para el equipo de Aguirre, cuyo reto será conjugar el control del juego con la necesidad de evitar el desgaste mental que suele acompañar estos escenarios.

Corea del Sur, rival conocido y siempre incómodo

El segundo partido del Tri será el 18 de junio en el Estadio Guadalajara ante Corea del Sur, un oponente que históricamente ha sido incómodo para México.

Su dinamismo, velocidad y presión alta suelen complicar a los equipos latinoamericanos, y en torneos anteriores han demostrado que su resistencia física puede definir partidos.

Esta cita podría convertirse en el duelo clave para encaminar la clasificación, ya que representa el punto medio del grupo y, a la vez, un choque de estilos: el orden y control mexicano frente al ritmo explosivo coreano.

El misterio del repechaje europeo y un cierre decisivo

México cerrará la fase de grupos enfrentando al ganador del Play-off UEFA D, donde compiten Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Todos con perfiles distintos y con historias que combinan disciplina, futbol directo y competitividad constante.

El duelo será el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, lo que convierte el cierre en otro acto de presión para el Tri.

Dependiendo del rival que clasifique, México podría enfrentar un partido táctico, físico o incluso emocionalmente complejo.

Si el Tri avanza como líder de grupo, jugará los Dieciseisavos de Final el 30 de junio y los Octavos el 5 de julio, ambos en casa.

A partir de cuartos, el camino continuará en Estados Unidos.

La ruta está marcada. La localía es ventaja.

Pero el Grupo A traerá más tensión de la prevista… y México deberá estar listo para responder.

