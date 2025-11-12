Buscar
Inicio » Deportes » ¿Cuándo juega México y quién será su próximo rival?

¿Cuándo juega México y quién será su próximo rival?

El Tri se despide del año con doble compromiso internacional que pondrá a prueba al equipo de Javier Aguirre
Por 
2025-11-12T15:55:06+00:00
Foto: Concacaf

Publicado el 12/11/2025 a las 10:55

México continúa su preparación rumbo al Mundial 2026, y estos dos amistosos de noviembre serán clave para Javier Aguirre, quien busca afinar su plantel tras resultados decepcionantes en fechas recientes.

Últimos resultados del Tri:

  • México 0-4 Colombia

  • México 1-1 Ecuador

  • México 2-2 Corea del Sur

  • México 0-0 Japón

Próximos partidos del Tri:

México vs Uruguay
Estadio TSM Corona, Torreón
Sábado 15 de noviembre
19:00 CDMX / 21:00 ET / 22:00 ARG

México vs Paraguay
Por confirmar
Martes 18 de noviembre
19:00 CDMX / 21:00 ET / 22:00 ARG

México vs Uruguay y Paraguay: convocados y horarios
México vs Uruguay y Paraguay: convocados y horarios / Foto: EFE

Convocados por Javier Aguirre (Fecha FIFA noviembre)

Porteros:
Luis Malagón, Raúl Rangel, Carlos Acevedo

Defensas:
Kevin Álvarez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Orozco, Jesús Gallardo, Mateo Chávez

Mediocampistas:
Edson Álvarez, Erik Lira, Fidel Ambriz, Gilberto Mora, Érick Sánchez, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Marcel Ruiz

Delanteros:
Alexis Gutiérrez, Roberto Alvarado, Diego Lainez, Raúl Jiménez, Germán Berterame, Armando González, Jorge Ruvalcaba, Hirving Lozano

