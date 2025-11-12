¿Cuándo juega México y quién será su próximo rival?
Publicado el 12/11/2025 a las 10:55
México continúa su preparación rumbo al Mundial 2026, y estos dos amistosos de noviembre serán clave para Javier Aguirre, quien busca afinar su plantel tras resultados decepcionantes en fechas recientes.
Últimos resultados del Tri:
-
México 0-4 Colombia
-
México 1-1 Ecuador
-
México 2-2 Corea del Sur
-
México 0-0 Japón
Próximos partidos del Tri:
México vs Uruguay
Estadio TSM Corona, Torreón
Sábado 15 de noviembre
19:00 CDMX / 21:00 ET / 22:00 ARG
México vs Paraguay
Por confirmar
Martes 18 de noviembre
19:00 CDMX / 21:00 ET / 22:00 ARG
Convocados por Javier Aguirre (Fecha FIFA noviembre)
Porteros:
Luis Malagón, Raúl Rangel, Carlos Acevedo
Defensas:
Kevin Álvarez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Orozco, Jesús Gallardo, Mateo Chávez
Mediocampistas:
Edson Álvarez, Erik Lira, Fidel Ambriz, Gilberto Mora, Érick Sánchez, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Marcel Ruiz
Delanteros:
Alexis Gutiérrez, Roberto Alvarado, Diego Lainez, Raúl Jiménez, Germán Berterame, Armando González, Jorge Ruvalcaba, Hirving Lozano
Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO