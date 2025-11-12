¿Cuándo juega México y quién será su próximo rival?

El Tri se despide del año con doble compromiso internacional que pondrá a prueba al equipo de Javier Aguirre

México continúa su preparación rumbo al Mundial 2026, y estos dos amistosos de noviembre serán clave para Javier Aguirre, quien busca afinar su plantel tras resultados decepcionantes en fechas recientes.

Últimos resultados del Tri:

México 0-4 Colombia

México 1-1 Ecuador

México 2-2 Corea del Sur

México 0-0 Japón

Próximos partidos del Tri:

México vs Uruguay

Estadio TSM Corona, Torreón

Sábado 15 de noviembre

19:00 CDMX / 21:00 ET / 22:00 ARG

México vs Paraguay

Por confirmar

Martes 18 de noviembre

19:00 CDMX / 21:00 ET / 22:00 ARG

Convocados por Javier Aguirre (Fecha FIFA noviembre)

Porteros:

Luis Malagón, Raúl Rangel, Carlos Acevedo

Defensas:

Kevin Álvarez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Orozco, Jesús Gallardo, Mateo Chávez

Mediocampistas:

Edson Álvarez, Erik Lira, Fidel Ambriz, Gilberto Mora, Érick Sánchez, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Marcel Ruiz

Delanteros:

Alexis Gutiérrez, Roberto Alvarado, Diego Lainez, Raúl Jiménez, Germán Berterame, Armando González, Jorge Ruvalcaba, Hirving Lozano

