El primer gol llegaría muy temprano al minuto 3 en una jugada de tiro de esquina, el esférico le cayó al defensa Reyes, quien de media vuelta sacó un potente disparo para vencer al arquero. Al 40, una gran jugada de Diego Lainez, provocaría un penal a favor de los mexicanos y el delantero del América no perdonaría desde los once pasos.

Se presentó una prueba más para en técnico argentino, Gerardo Tata Martino, quien no ha demostrado que es el gigante de la Concacaf en sus últimos encuentros. Esta noche, el entrenador nacional tiene un enorme respiro de cara al Mundial de Qatar 2022 que se celebrará en unos cuantos meses.

México vs Surinam. El Territorio Santos Modelo (TSM) está de fiesta este sábado, debido a que la selección de México sostuvo su encuentro de la Nations League contra Surinam en otro inmueble que no fuera el mítico Estadio Azteca. Y fueron los aficionados de Torreón, Coahuila, fueron los afortunados en ver al equipo Tricolor .

Deben cambiar su imagen

En el discurso de respeto hacia el rival, enfrentar a Surinam en la Nations League pudo ser un partido de competencia oficial; sin embargo, la Selección Mexicana debe cambiar su imagen, a menos de cinco meses del inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022. Gerardo Martino asegura que han recobrado la forma de juego, lo que le devolvió la calma en este año mundialista.

“Contra Estados Unidos y Canadá nos habíamos, de alguna manera, resignado a la idea de juego, y de ahí en adelante recuperamos nuestra idea. Podremos estar o no de acuerdo, aceptar mejores o peores partidos, pero la realidad es que nunca se quitó la intención de jugar, y eso me dejó tranquilo”, declara el argentino. Archivado como: México vs Surinam