México vs Irak: Los mexicanos ‘humillan’ a su rival a días del Mundial

Las críticas se han reflejado en el entrenador argentino, debido a la polémica lista de convocados que llevará a Qatar, algunos mencionan que no son los mejores futbolistas del momento. Uno de los más mencionados es el caso del Chicharito Hernández, quien a pesar de su gran paso por la MLS, no tuvo ni la más mínima oportunidad de ir a la copa del mundo.

Tras mostrar un dominio absoluto durante los primeros 45 minutos, los aztecas no lograron ampliar el marcador, ante la falta de contundencia de los atacantes mexicanos. Cabe mencionar que México se ha visto afectado en juegos anteriores por la falta de gol de sus delanteros. Archivado como: México vs Irak

Tremenda goleada azteca

Para la segunda mitad, el Tata Martino decidió hacer movimientos en su alineación, por lo que uno de ellos fue colocar al mellizo Rogelio Funes Mori, quien fue el encargado de colocar el segundo gol mexicano a los 48 minutos. Siendo este el regreso del delantero de Monterrey a la selección desde su lesión.

Sin embargo, El Tri continuaba llegando al arco rival en busca de más goles, y fue hasta el 67 en que el lateral izquierdo, Jesús Gallardo colocaría el tres goles a cero. Pero eso no sería todo, ya que una polémica mano dentro del área por parte del defensa Amir Al-Ammari se marcarí un penal, el cual sería cobrado por el lagunero Uriel Antuna quien no perdona desde los once pasos. Archivado como: México vs Irak