México se enfrenta a Estados Unidos en la final de Premundial Sub 17

Ambas selecciones llegan con gran ritmo de juego

¿Quién quedará campeón?

México vs Estados Unidos. El Premundial Concacaf Sub 17 el cual se llevó a cabo Guatemala 2023 se encuentra en su estancia final, en donde se disputaran el trofeo de campeón las dos mejores selecciones de la competencia. Como la gran mayoría esperaba, la gran final será jugada entre México vs Estados Unidos.

En total fueron 16 equipos que se disputaron la posibilidad de llegar a la gran final, los cuales fueron divididos en cuatro grupos de cuatro selecciones. Los primeros tres lugares de cada grupo avanzará a la estancia de octavos de final, en esta fase final se jugaría a un solo juego para definir quien avanza.

México vs Estados Unidos Gran Final Premundial Sub 17

Los máximos favoritos a jugar la final eran la Selección mexicana y la de las Barras y las Estrellas quienes cumplieron con las expectativas y ahora se enfrentarán en la gran final este domingo. El juego se llevará a cabo en el Estadio Nacional Mateo Flores, este domingo 26 de febrero donde se definirá al Campeón del Premundial Sub-17.

Cabe mencionar que la Copa del Mundo en esta categoría de menores se celebrará en Perú a mediados de este año y este duelo entre mexicanos y estadounidenses se llevará a cabo en punto de las 4 pm hora del Este, 3 pm hora del Centro y 1 pm hora del Pacífico.