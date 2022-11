A diferencia de entonces, ahora las dos naciones se enfrentarán en la fase de grupos, pero en un partido que bien podría ser considerado como de eliminación para el que salga derrotado. Luego de los resultados de los primeros partidos, Arabia Saudí es el sorprende líder del Grupo C con tres puntos escoltado por México y Polonia con uno.

“Nos sentimos inferiores”, asegura seleccionado mexicano

Argentina quedó con el fondo con las arcas vacías. El equipo que pierda será colista, prácticamente fuera, según AP. “Para conseguir un buen resultado con Argentina, lo primero es cambiar la mentalidad”, dijo Andrés Guardado en una reciente entrevista con The Associated Press. “Las veces que los hemos enfrentado en el papel nos sentimos inferiores y en tu cabeza no debe existir eso, debemos convencernos de que dentro de la cancha puede pasar cualquier cosa”.

Guardado disputó la primera de sus cinco Copas del Mundo en el 2006 cuando México avanzó a octavos de final y fue eliminado por Argentina con un golazo de Maxi Rodríguez. Esa derrota fue una de las más dolorosas para México en los mundiales recientes porque el equipo compitió de igual a igual y aún así no le alcanzó para llegar a cuartos de final.