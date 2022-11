México vs Argentina: Al enterarse de la victoria dos goles a cero de Polonia a su similar de Arabia Saudita, sus rivales del Grupo C, tanto la Selección Mexicana como la Argentina salieron con todo desde el primer minuto del primer tiempo, sin embargo, hubo más intensidad de ambos conjuntos que buen futbol, con un ligero dominio del equipo tricolor.

México vs Argentina: El que para muchos es el mejor futbolista de la historia (sobre su compatriota Diego Armando Maradona y el brasileño Edson Arantes do Nascimiento ‘Pelé’), Lionel Messi, se convirtió en el héroe una vez más de la Selección Argentina, y de todo su país, al anotar el primer gol contra la Selección Mexicana en partido celebrado en el Lusail Stadium. Enzo Fernández aumentó la ventaja al minuto 87′.

“Sé dónde nací”: Gerardo ‘Tata’ Martino

El técnico de México, Gerardo Martino, había esquivado todos estos meses hablar sobre sus sentimientos de cara al partido que dirigirá contra su natal Argentina en el Mundial. Su respuesta fue tajante: Aunque nació en Argentina, se debe a México. El “Tata” enfrentará al país que lo vio nacer por segunda vez desde que dirige al Tri, y no tiene en la mente otra cosa que no sea salir con el puño en alto a pesar de que eso podría significar darle el tiro de gracia a Argentina, según reportó AP.

“Si vos estuvieras en mi lugar, ¿qué harías?”, respondió Martino a un periodista argentino que le cuestionó por sus lealtades: “Tiene que ganar México, no hay otro resultado. Sé dónde nací, el nombre del sanatorio, el año y las características de mi ciudad en Argentina, pero tengo que hacer lo imposible para que México gane, no puedo hacer otra cosa” (Con información de TV Azteca Deportes, Medio Tiempo y The Associated Press).