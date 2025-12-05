México inaugura el Mundial 2026 ante un viejo conocido

México abrirá el Mundial 2026 como en Sudáfrica 2010, pero el sorteo dejó un detalle inesperado que podría cambiar la narrativa del debut.

México y Sudáfrica volverán a verse las caras en un partido inaugural de Copa del Mundo.

El sorteo realizado en Washington definió que el Mundial 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México —el renovado recinto que sustituye al histórico Estadio Azteca para esta edición— con un enfrentamiento que revive viejos recuerdos y pone al Tri en un escenario cargado de simbolismo.

Javier Aguirre abrirá la competencia de la misma forma en que lo hizo hace 16 años, cuando su selección empató 1-1 ante los sudafricanos en Johannesburgo durante la inauguración del Mundial 2010.

Esta vez, el técnico mexicano regresará al banquillo del Tri para dirigir un nuevo estreno mundialista, acompañado ahora por Rafael Márquez como auxiliar técnico.

México revive su inauguración de 2010

El destino quiso que México volviera a encontrarse con Sudáfrica en el primer partido del torneo, un recuerdo fresco entre aficionados por aquel empate en el Soccer City, donde el gol de Rafael Márquez silenció momentáneamente la fiesta africana.

Para esta edición, Sudáfrica quedó ubicado en el segundo lugar del Grupo A, acompañando al anfitrión México y a Corea del Sur.

El cuarto integrante se definirá en marzo, cuando se dispute el Playoff UEFA D entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

La figura encargada de sacar la pelota del sorteo fue el beisbolista de los Yankees, Aaron Judge, quien reveló la combinación que reeditó este duelo inaugural que promete acaparar reflectores desde el primer silbatazo.

Una sede renovada para un estreno histórico

El Estadio Ciudad de México será el escenario donde arrancará el Mundial 2026, convirtiéndose en el primer recinto del planeta en albergar tres partidos inaugurales de Copas del Mundo.

La ceremonia marcará el inicio oficial de un torneo expandido a 48 selecciones, cargado de expectativas para el Tri en calidad de anfitrión.

Jugar en casa implica presión, pero también la posibilidad de comenzar con fuerza ante una selección sudafricana que suele apostar por su velocidad y dinamismo.

El duelo será clave para marcar el tono de un torneo donde México busca trascender más allá de su tradicional techo competitivo.

Los antecedentes del Tri en partidos inaugurales

El debut mundialista siempre ha sido un examen duro para México, y la historia lo confirma.

En los estrenos de 1930, 1950, 1954, 1958 y 1962, el Tri cayó ante potencias europeas y sudamericanas. La única excepción sin derrota se dio en México 1970, con el empate 0-0 ante la Unión Soviética.

El último recuerdo, el de Sudáfrica 2010, quedó dividido entre el gol de Tshabalala que estremeció Johannesburgo y el empate salvador de Márquez que mantuvo viva la ilusión.

Ahora, 2026 escribe un nuevo capítulo.

México vuelve a casa, vuelve al protagonismo… y vuelve a empezar contra Sudáfrica.

