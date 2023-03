México y EEUU se topan en Semifinales

No habrá final de Clásico de la Concacaf en la Nations League

¿El primer problema para Diego Cocca?

México EEUU Nations League. Se aproxima la primera gran prueba para el nuevo entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca, y es que se ha dado a conocer su próximo rival en las Semifinales de la Nations League. Se trata de nada más y nada menos que de su acérrimo rival y país vecino, el clásico de la Concacaf se avecina.

El campeón defensor Estados Unidos jugará contra México en las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF el 15 de junio en Las Vegas. El ganador avanza a la final contra Canadá o Panamá el 18 de junio, también en Las Vegas, informó este miércoles el organismo rector regional. El partido de semifinales comienza a las 10 pm tiempo del centro, luego del partido Canadá-Panamá.

México y EEUU se enfrentarán en la Nations League

El No. 13 de EE. UU. también juega contra México, el 15 en el ranking, en una exhibición el 19 de abril en Glendale, Arizona. Ese partido no está en una fecha fijada por la FIFA y ninguno de los dos equipos cree tener a la mayoría de sus jugadores con base en Europa, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

Estados Unidos venció a México 2-0 en Cincinnati y empató 0-0 en la Ciudad de México durante la clasificación para la Copa del Mundo. Los estadounidenses derrotaron a El Tri 3-2 en la prórroga en la final de la Liga de Naciones de 2021 en Denver y ganaron 1-0 en la final de la Copa Oro de la CONCACAF de ese año en Las Vegas.