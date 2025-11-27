México complica su gira por Centroamérica

La gira de la Selección Mexicana por Centroamérica, prevista para enero de 2026, está en riesgo porque no hay rivales disponibles.

La Selección Mexicana enfrenta un obstáculo inesperado a pocos meses de su participación en el Mundial 2026.

La gira de enero, pensada para visitar Centroamérica y disputar dos partidos ante equipos de la región, está en riesgo debido a que la dirección de Selecciones Nacionales no ha logrado cerrar rivales.

Este microciclo, aprobado por los dueños de la Liga MX y solicitado por Javier Aguirre, tenía como objetivo dar competencia internacional a jugadores del torneo local en escenarios adversos y fuera de su entorno habitual.

Un plan clave para 2026 que se complica

El problema radica en la disponibilidad de selecciones.

La idea inicial era enfrentar a equipos involucrados en el repechaje de Concacaf, pero Jamaica y Surinam clasificaron a esa instancia con planteles integrados en más de un 80 por ciento por futbolistas que juegan en el extranjero.

Esa realidad hace inviable organizar encuentros en enero, cuando la mayoría de sus jugadores están activos con sus clubes.

Panamá, otra opción que se desmorona

Panamá surgió como alternativa, al haber clasificado directamente al Mundial 2026.

Sin embargo, enfrenta el mismo inconveniente: la mayoría de sus futbolistas también milita en el extranjero.

Esto reduce las posibilidades reales de disputar un amistoso en una fecha que no forma parte del calendario oficial de FIFA, donde los clubes no están obligados a ceder jugadores.

La logística para jugar en territorio centroamericano también se complica cuando las selecciones no pueden reunir a sus planteles completos.

Sin rivales disponibles en la zona, la gira pierde sentido, especialmente considerando que la intención del cuerpo técnico es recrear ambientes exigentes para evaluar al grupo de la Liga MX.

México analiza salir del continente otra vez

Ante este escenario, la dirección de Selecciones Nacionales Mexicana ya contempla alternativas fuera de la región, replicando el modelo de enero de 2025.

En aquella ocasión, México viajó a Sudamérica para enfrentar a River Plate e Inter de Porto Alegre, partidos considerados útiles para medir al equipo lejos de los entornos cómodos de Estados Unidos y del país.

La intención de Javier Aguirre es realizar un último filtro de futbolistas locales antes de definir su lista rumbo al Mundial 2026.

La falta de rivales en Centroamérica obliga a reconsiderar destinos, sin que hasta ahora haya una opción concreta.

Con el tiempo encima y la necesidad de competir en escenarios desafiantes, México podría terminar viajando nuevamente a otra región del mundo para completar su preparación.

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO