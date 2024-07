Mexicanos terminan humillados en las primeras horas de los Juegos Olímpicos

Los mexicanos no tardaron en responder con humor al video.

Pero eso no fue todo, el primer día para la delegación mexicana resultó desastrozo.

El joven atleta de 22 años, que competía en su primera experiencia en unos Juegos Olímpicos, se despertó con la noticia de que había sido eliminado, sin entender por qué.

«Estoy molesto porque no tengo idea del por qué lo hicieron», dijo con frustración en una entrevista con The Associated Press.

«No me descalificaban en una competencia desde que tenía 12 años. Repaso la prueba en mi cabeza y, por más que lo intento, no lo entiendo».

De Lara había tenido problemas para conciliar el sueño en la Villa Olímpica y se sentía cansado y agotado antes de la competencia.