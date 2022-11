Han sido verdaderos días de fiesta en Qatar, debido al tan ansiado momento de tener una copa mundial, varios espectadores de diferentes lugares del mundo se han hecho presentes para apoyar a su equipo. No podían faltar los mexicanos, que cada cuatro años, hacen notar su presencia, y esta vez no sería la excepción.

Mexicanos bailan Payaso Rodeo. Este domingo 20 de noviembre se llevó a cabo la inauguración del tan ansiado Mundial de Qatar 2022, donde el equipo anfitrión recibió a la escuadra de Ecuador en el primer juego de la copa del mundo. El resultado no fue lo esperado para los aficionados qataríes, ya que su selección sería la primer en perder el primer partido siendo anfitriones.

Cabe recordar que la Selección Mexicana debuta el martes 22 de noviembre ante Polonia como parte del Grupo C, donde se espera de los aztecas puedan sacar un resultado positivo. Incluso el Gobierno de México calcula que unos 80 mil fanáticos del país viajarán al Mundial de Qatar 2022 para apoyar a la Selección Nacional.

Inauguración de la copa del mundo

El actor ganador del Oscar Morgan Freeman extendió una mano enguantada de amarillo a un embajador de la Copa Mundial de la FIFA que padece un raro trastorno de la columna vertebral en una imagen destinada a representar la inclusión en un país que enfrenta críticas internacionales por su historial de derechos humanos. .

No fue el momento más importante de la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de siete actos del domingo antes del partido entre el país anfitrión Qatar y Ecuador. Los vítores más grandes se reservaron para los líderes de Medio Oriente y África que miraban desde sus suites de lujo en el estadio Al Bayt inspirado en una tienda beduina. Con información de la Agencia The Associated Press, TUDN y el portal de Joaquín López Dóriga. Archivado como: Mexicanos bailan Payaso Rodeo