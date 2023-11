Mexicano supera el cáncer de pulmón

«Pero me dí cuenta que algo no parecía normal así que fui al doctor», explica Serrano, quien trabaja como técnico de sonido.

Así se enteró de su terrible enfermedad

«Un día el doctor me dijo: ‘Algo no cuadra’. Me hicieron una tomografía y una biopsia, pero no pudieron terminar el procedimiento, porque mi pulmón estaba colapsado»

«Me hicieron la biopsia a través de mi garganta», dice Serrano.

Solo fue cuestión de tiempo para que le confirmaran la enfermedad y empezara a complicarse su salud.

«Apenas podía mantenerme en pie. Necesitaba ayuda para caminar, me quedaba inconsciente y me despertaba en una ambulancia», detalla el hispano.