Mexicano indocumentado que fue arrestado por ICE en Texas revela cómo logró salir

Mientras Payán estaba tras las rejas, su esposa, Alejandrina Morales, enfrentó la incertidumbre sobre su destino.

“Nos confiábamos de que él, siendo empresario, y aportando con impuestos a este país, no tendría problemas, pero todo cambió cuando lo arrestaron”, expresó Morales a Houston Landing.

La abogada de Payán, Silvia Mintz, destacó que la ausencia de antecedentes penales y el tiempo que llevaba en el país fueron factores clave para su liberación.

Después de casi un mes de detención, el inmigrante fue liberado bajo una fianza de $5,000 dólares el pasado 20 de marzo de 2025.

