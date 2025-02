Mexicano envía dinero a su mamá para construir su casa y ella se lo gasta

«Y mira nada más lo que hizo, gastárselo, lo único que hizo fue comprarme el terreno. Yo me regresé a México esperando ver ya mi patrimonio hecho», dijo.

«No le manden dinero a sus familiares, vean nada más amigos lo que me acabo de encontrar», comenzó diciendo Kevin.

«Todo mi esfuerzo le valió, no le importó, absolutamente nada hizo, nada más el terreno, ni siquiera metió nada de material», expresó indignado.

«¿Ustedes creen que es justo? Paisanos, si se van a trabajar al otro lado no le manden dinero a su familia, no le manden dinero a nadie», compartió Kevin.

«Yo confiaba en mi mamá y así me pagó, se lo gastó todo. No quiere ni siquiera contestarme las llamadas, ni los mensajes. Fui a su casa y me corrió», señaló.

«Mis hermanos no me quieren ver porque entre todos se lo gastaron», compartió mostrando su decepción.