La molestia de los famosos

Uno de los famosos que mostró su disgusto por lo heche por Bad Bunny, fue Eugenio Derbez: “La gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita, entonces yo nunca lo he hecho y he estado en las peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado, incluso ustedes mismos (los reporteros) me han puesto un micrófono en la cara y yo se que no lo hacen con la intención de molestarme”, dijo el comediante.

“En general yo creo que lo que hizo estuvo tremendamente mal, no era un momento en el que dijeras ‘Lo estaban empujando’, yo no creo que haya sido correcto pero la gente sigue llenando los estadios y es la misma que tiene el poder de llenarlos o no ¡Aprovechenlo!”, agregó el mexicano. Archivado como: Mexicano defiende Bad Bunny