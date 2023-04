En un diálogo con Telemundo, el cardiólogo Gilberto Concepción aseguró que un infarto al miocardio, como el que acabó con la vida de Julián Figueroa, es “sumamente raro” en personas adultas jóvenes. No obstante, detalló que hay circunstancias que podrían favorecer la ocurrencia de estas interrupciones en el suministro de la sangre al corazón.

¿Mienten sobre la muerte?

El hijo que procreó Maribel Guardia con el fallecido compositor Joan Sebastian fue hallado sin vida en su habitación de la residencia familiar ubicada en Jardines del Pedregal de la Ciudad de México. Esto ocurrió mientras la actriz se encontraba en el teatro.

Tras la devastadora noticia, sobre la cuál no se indagará en la muerte ni se procederá a realizarse una necropsia, pues según las autoridades no se encontraron elementos que sugirieran otra causa que no fuera la natural.