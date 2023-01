Mujer descubre infidelidad de su esposo de la peor manera.

Una coach de vida comparte la experiencia de una de sus seguidoras.

Mexicana revela cómo descubrió que su esposo era gay. Mexicana descubre esposo gay. Dentro de las redes sociales podemos encontrar infinidades de cosa y contenidos de todo tipo, e incluso a través de ellas diversas problemáticas entre parejas que no precisamente están dentro del medio del espectáculo, salen a la luz; ya sea por infidelidad o descubrimientos jamás imaginados por parte de los novios o esposos. Dichas plataformas son empleadas para compartir contenido tanto creativo, educativo, gracioso y también situaciones un tato comprometedoras, pero gracias al uso de las mismas un tipo quedó en evidencia luego de que su esposa lo encontrara ‘con las manos en la masa’ con la persona menos esperada para ella. Mujer descubre infidelidad de su pareja Un video que fue compartido a través de la plataforma de Tik Tok y Facebook ha causado gran revuelo y se ha convertido completamente viral, esto después de que una usuaria decidiera compartir cómo fue el que descubrió que su esposo era gay luego de pasar nueve años de casados. El video fue compartido por una Tiktoker y Life Coach llamada Marisela Ruiz originaria del estado de Sinaloa, donde dio a conocer la anécdota de una de sus seguidoras a través de un ‘story time’; en la grabación explica que nunca se dio cuenta de que su pareja era gay ya que jamás dio indicios de que tuviera diferencias sexuales.

Una mexicana descubre que su esposo es gay “Yo nunca sospeché, nunca hubo algún indicio que me dijera ‘se ve gay’, si lo pongo en retrospectiva a lo mejor sí había cositas que me dejaban ver que era un poco gay, pero en el momento no lo miraba”, comenzó relatando Marisela Ruiz según la historia que recibió por parte de una de sus seguidoras. La Tiktoker explicó que la chica señaló que su esposo no era para nada afeminado ni tenía acciones que pudieran darse a notar que le gustaban los hombres, pero indicó que a él le gustaba mucho el ayudar a su esposa cada vez que se arreglaba, aunque no tomó mucha importancia. Archivado como: Mexicana descubre esposo gay.

Llevaban nueve años de matrimonio y su esposa jamás sospechó nada “Cuando me pintaba el cabello, él me decía: amor te ayudo a ponerte el tinte. Y y yo le respondía que sí, pero yo lo tomaba como algo de pareja, luego de eso me decía que si me ayudaba a secarme el cabello y de ahí a querer rizarmelo, y la verdad no lo miraba mal”, argumentó la sinaloense al compartir la experiencia de una de sus seguidoras. Posteriormente reveló que tenían una familia, otra de las razones por las que nunca sospechó que su esposo sería gay, “Nosotros tuvimos dos niñas, cuando eso pasó una tenía 6 años y la otra 8 años, entonces ahí va cómo fue que descubrí que era gay… Yo empecé a sospechar que algo andaba mal porque empezó a llegar tarde, él me decía que se tenía que quedar tiempo extra y luego por gente que trabajaba con él me llegué a enterar que no era verdad”. Archivado como: Mexicana descubre esposo gay.

Tiktoker mexicana compartió la experiencia de una de sus seguidoras “A mí me costaba mucho trabajo creer que él me estaba siendo infiel, porque eso era lo que pasaba por mi mente pero obviamente con una mujer, no con un hombre. Empecé a llamar al trabajo cuando me decía que iba a estar tiempo extra y no estaba, así que un día que me dijo eso yo fui al restaurante a ver si era cierto que se quedaba, yo juraba que lo iba a cachar en la movida”, continúo compartiendo Marisela Ruiz. Fui a su trabajo y vi que sale con uno de los empleados hombres, en mi mente pasó que se iban a ir a tomar con unas viejas, pero jamás me pasó por la mente que pasara algo entre ellos; resulta que los sigo hasta un hotel y se estacionan, y decidí rentar una habitación más cerca de ellos, y para mi mala suerte empiezo a escuchar todo”, siguió contando la Tiktoker. Archivado como: Mexicana descubre esposo gay.

La esposa cachó en plena movida a su pareja con otro hombre “Nuestra vida sexual no era apasionada, pero tampoco era lo peor, pero en ese instante conocí al hombre más apasionado del mundo que jamás había escuchado… En ese momento me destrozó la vida porque para mí, yo tenía al hombre ideal, yo sí estaba muy enamorada de él, obviamente fui al cuarto, les tumbé la puerta, lo agarré, se hincó y me pidió perdón, tuve que ir a terapia, lo odié por mucho tiempo”. Por último la coach de vida originaria de Sinaloa señaló que su seguidora afirmó que “hoy en día estamos bien y después de tanto tiempo ya me rió de esto”. El video de inmediato se volvió viral en las redes sociales ya que fue un caso jamás pensado, ya que por lo regular las infidelidades ocurren con otra mujer. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Mexicana descubre esposo gay.

