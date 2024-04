Mexicana denuncia a su hija por olvidarla y luego se arrepiente

Getting your Trinity Audio player ready...

Madre abandonada desata controversia.

Reacciones polarizadas ante historia.

Impacto de redes sociales. La conmovedora historia de una madre desata polémica sobre la veracidad de los mensajes en redes sociales. La hispana usó su cuenta de Tiktok para denunciar que su «hija la había abandonado en el aeropuerto de Utah para irse a comer con unas amigas». TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Mujer sufre daño irreparable en los ojos tras ver el eclipse solar Versión que posteriormente, ella salió a desmentir. Pero antes de que sigas leyendo, te invitamos a escuchar el nuevo podcast Tu Mundo Hoy, dando CLICK AQUÍ. HAZ CLIC EN LA IMAGEN PARA ESCUCHAR EL PODCAST

VIAJÓ Y SU HIJA NO ESTABA Se trata de la historia de una mexicana, de 67 años, conocida en redes sociales como @mammaproblemas, quien acumula más de 67 mil seguidores en su cuenta de Tiktok; y que había viajado a Estados Unidos para reencontrarse con su hija. Visiblemente afectada, la hispana decidió grabar desde la terminal aérea para compartir con sus seguidores cómo se sentía al verse sola luego del aterrizaje de su avión. «Mi hija me dejó olvidada aquí en el aeropuerto. Aquí en Utah. Se le olvidó que yo venía a visitarla. Se fue con sus amigas a cenar y a mí me dejó aquí. A mí nunca se me olvidó ella en ninguna parte», dice la madre a la cámara mientras seca las lágrimas de su rostro. Sus palabras reflejan el estado emocional y la sensación de abandono que experimentó al verse sola y lejos de su casa.

SE SOLTÓ LLORANDO En el corto vídeo se le vé hinchada de llorar y con la nariz enrojecida. En su lamento por la soledad que vive, la madre comenta: «Los hijos se olvidan bien fácil de las madres. Me da tristeza porque yo no creí que esto me fuera a pasar a mí menos de ella». Rápidamente la publicación se viralizó, logrando alcanzar más de dos millones de reacciones en Twitter y otras miles en Instagram y Tiktok. Conmovidos con la mujer hicieron comentarios negativos en contra de sus hijos; otros en su mayoría, la criticaron por exponer el problema y dejando entrever, que habrá algún motivo por el cual su hija no la fue a recoger al aeropuerto.

¿QUE PASÓ CON LA MUJER HISPANA? Sin embargo, fue a través de las redes sociales que la mexicana logró llegar al apartamento de su hija. Alguien se acercó a su asiento de espera y le ofreció llevarla. Igualmente fue testigo de cuánto tuvo que insistir la mujer para que le abrieran la puerta del apartamento al llegar. Horas después del reencuentro y en vista de las miles de críticas y comentarios negativos que recibió su hija, @mammaproblemas decidió borrar el vídeo y enviar un mensaje a sus seguidores.

VIDEO DE LA MAMÁ HISPANA #madreolvidada #tuqueharias #oyemedianashville #parati ♬ original sound – Oye Media Nashville @oye.media.nashvil Esta mujer publicó un video llorando desconsolada en sus redes sociales, el motivo fue por que su hija la dejó olvidada en el aeropuerto: «Se olvidó que venia a visitarla y se fue con sus amigas a cenar, y a mi me dejó aquí». 💔 «Los hijos se olvidan fácilmente de las madres y yo nunca me olvide de ella. Me de tristeza porque no creí que esto me iba a pasar a mi, menos de ella». Exclama la mujer, el video ha cuidado indignación en redes sociales . Que opinas de este lamentable echo, tú olvidarías q tu madre por irte con tus amistades ?? #madre #aeropuerto #utah «Yo hablé con mi hija y le dije que no sabía que hacer. Yo creo que por eso mucha gente hace tantas cosas cuando andan en redes sociales y que los atacan. Ella me dijo mami has lo que tú quieras pero borra esos vídeos», explica la hispana. «Yo me disculpo con ustedes… que se preocuparon mucho por mí (…) Yo no me estoy burlando de nadie, solo intento darle vuelta a la hoja», publica la hispana para aclarar la situación. Más allá de los mensajes a favor o en contra, la polémica sobre lo ocurrido deja claro que todo lo que publicamos puede generar consecuencias positivas o negativas en las personas a las que hacemos referencia. Porque las redes sociales son una gran herramienta en la actualidad que nos mantiene conectados y en constante comunicación con el mundo.