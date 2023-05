Mexicana que fue abusada y mató al hombre enfrenta seis años de prisión

Según información de The Associated Press , la mujer mexicana que mató a un hombre en modo defensa cuándo este la atacó y violó en 2021 fue sentenciada a más de seis años de prisión, una decisión que su defensa legal calificó de “discriminatoria” y prometió apelar el próximo martes.

Roxana puso el cuerpo del hombre en una bolsa y lo arrastró hasta la calle

Presa del pánico, Roxana puso el cuerpo del hombre en una bolsa y lo arrastró hasta la calle donde la policía que pasaba la arrestó. Y pesar de decirle a la policía que había sido violada, un oficial respondió que probablemente quería tener relaciones sexuales con el hombre al principio y luego cambió de opinión,

“Me arrepiento de lo que hice, pero si no lo hubiera hecho hoy estaría muerta”, dijo Ruiz a The Associated Press en una entrevista y agregó: “Es evidente que el Estado nos quiere callar, quiere que seamos sumisa, nos quiere encerrados por dentro, nos quiere muertos”. «Defender mi vida no es un delito».