“Vamos a un descanso”

Mientras el suceso ocurría, sus compañeras del matutino, Nichelle Medina y Rachel Kim, no se habían dado cuenta de la situación que se estaba desarrollando, puesto que la presentadora no alcanzó a decir alguna palabra antes del colapso. Al momento de conocer la situación, Medina destacó que era tiempo de ir a un descanso.

“Vamos a tomar un breve descanso ahora mismo”, señaló en el programa. “Sí”, contestó Kim antes de cortar transmisión e irse a comerciales. De acuerdo con el portal de noticias The Sun Us, el programa matutino no volvió a un segmento en vivo y comenzaron a correr episodios pre grabados para la audiencia, lo que causó mayor intriga a los televidentes.