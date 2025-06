Metanfetamina entre verduras: caso en Texas termina en condena.

Un tribunal federal de McAllen (Texas) condenó a 132 meses de prisión a José Ángel Ibarra-Rojas, mexicano de 36 años, por poseer e intentar distribuir 1 356 kilogramos de metanfetamina, equivalentes a unas 3 000 libras, ocultos en un cargamento de coles.

El juez Drew B. Tipton dictó la sentencia el 4 de junio, tras la admisión de culpabilidad del acusado en noviembre de 2024.

Investigadores de Homeland Security Investigations (HSI) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) descubrieron que las cabezas de repollo habían sido vaciadas para insertar paquetes de “cristal” envueltos en plástico, un método de camuflaje poco común por su complejidad.

Así lo informó el portal de noticias de ICE.

Mexican illegal alien sentenced to 11 years after smuggling 3,000 lbs of meth in a cabbage truck. $2.8M in poison meant for U.S. streets—stopped cold by ICE HSI & federal partners. No leniency for drug traffickers exploiting our border. pic.twitter.com/rjprZ0ol9K

— HSI San Antonio (@HSI_SanAntonio) June 4, 2025