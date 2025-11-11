Metanfetamina en bolsa de Krispy Kreme hallada en Georgia

Metanfetamina en bolsa Krispy Kreme

Arrestan a dos sospechosos

Buscan a una tercera mujer

Segun informa truecrimenews, Las autoridades de Georgia desmantelaron una red de tráfico de drogas luego de descubrir metanfetamina oculta en una bolsa de Krispy Kreme dentro de un puesto de frutas al borde de una carretera rural.

El hallazgo ocurrió el 24 de octubre, cuando el Grupo de Trabajo del Noroeste de Georgia de la Oficina de Investigación del estado (GBI), junto con el equipo SWAT del Condado de Paulding y una unidad canina especializada, realizaron un operativo conjunto.

Durante la redada, los agentes incautaron 270 gramos de metanfetamina, parte de la cual estaba escondida entre frutas dentro de una bolsa de donas.

Según reportes de WSB-TV, el descubrimiento llevó al arresto de dos sospechosos, identificados como Melvin Stevens, de 37 años, y Athena Alloway, de 49.

Arrestan a dos sospechosos y buscan a una mujer prófuga



De acuerdo con CBS News, Alloway enfrenta cuatro cargos de tráfico de metanfetamina y uno de posesión, mientras que Stevens fue acusado de cinco cargos de tráfico y uno adicional de posesión.

Las autoridades confirmaron que ambos fueron trasladados a la cárcel del condado de Paulding, donde permanecen bajo custodia mientras avanza la investigación.

Sin embargo, el grupo de trabajo aún busca a una tercera persona involucrada en el caso, identificada como Crystal Ballweg, de 39 años, quien se encuentra prófuga.

Los investigadores no descartan que el puesto de frutas funcionara como fachada para la distribución de drogas en la zona rural del noroeste de Georgia.