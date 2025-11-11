Buscar
Inicio » Lo Último » Nacional » Metanfetamina en bolsa de Krispy Kreme hallada en Georgia

Metanfetamina en bolsa de Krispy Kreme hallada en Georgia

Metanfetamina en bolsa de Krispy Kreme fue hallada en un puesto de frutas en Georgia; dos personas fueron arrestadas y una tercera sospechosa
Por 
2025-11-11T01:15:01+00:00
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 10/11/2025 a las 20:15

  • Metanfetamina en bolsa Krispy Kreme
  • Arrestan a dos sospechosos
  • Buscan a una tercera mujer

Segun informa truecrimenews, Las autoridades de Georgia desmantelaron una red de tráfico de drogas luego de descubrir metanfetamina oculta en una bolsa de Krispy Kreme dentro de un puesto de frutas al borde de una carretera rural.

El hallazgo ocurrió el 24 de octubre, cuando el Grupo de Trabajo del Noroeste de Georgia de la Oficina de Investigación del estado (GBI), junto con el equipo SWAT del Condado de Paulding y una unidad canina especializada, realizaron un operativo conjunto.

Durante la redada, los agentes incautaron 270 gramos de metanfetamina, parte de la cual estaba escondida entre frutas dentro de una bolsa de donas.

Según reportes de WSB-TV, el descubrimiento llevó al arresto de dos sospechosos, identificados como Melvin Stevens, de 37 años, y Athena Alloway, de 49.

Arrestan a dos sospechosos y buscan a una mujer prófuga


De acuerdo con CBS News, Alloway enfrenta cuatro cargos de tráfico de metanfetamina y uno de posesión, mientras que Stevens fue acusado de cinco cargos de tráfico y uno adicional de posesión.

Las autoridades confirmaron que ambos fueron trasladados a la cárcel del condado de Paulding, donde permanecen bajo custodia mientras avanza la investigación.

Sin embargo, el grupo de trabajo aún busca a una tercera persona involucrada en el caso, identificada como Crystal Ballweg, de 39 años, quien se encuentra prófuga.

Los investigadores no descartan que el puesto de frutas funcionara como fachada para la distribución de drogas en la zona rural del noroeste de Georgia.

Metanfetamina en bolsa de Krispy Kreme usada como escondite

Metanfetamina, Krispy Kreme, dos sospechosos MundoNOW
Metanfetamina en bolsa de Krispy Kreme hallada en Georgia FOTO: SHUTTERSTOCK

El caso ha llamado la atención por el uso de una bolsa de donas de la marca Krispy Kreme como escondite para las drogas, un método inusual que los agentes describieron como “creativo, pero desesperado”.

La GBI continúa recabando pruebas y exhortó a la población a proporcionar información que ayude a localizar a la tercera sospechosa.

El hallazgo también ha provocado preocupación en la comunidad, donde los residentes se muestran sorprendidos por la forma en que se intentó ocultar la droga.

Las autoridades advirtieron que continuarán los operativos en la zona para desmantelar otras redes similares.

Investigación continúa tras hallazgo de metanfetamina en Georgia

La Oficina de Investigación de Georgia (GBI) confirmó que el caso sigue abierto y que las pesquisas se centran en determinar el origen de la droga y los posibles vínculos con otras redes de narcotráfico en el estado.

Las autoridades locales aseguraron que este hallazgo es parte de un patrón creciente de operaciones de tráfico que utilizan negocios aparentemente legítimos como fachadas.

El grupo de trabajo reiteró su compromiso de mantener la seguridad pública y pidió la colaboración ciudadana para capturar a Crystal Ballweg, la tercera sospechosa aún prófuga.

Los investigadores insistieron en que cualquier información anónima puede marcar la diferencia para cerrar definitivamente este caso y frenar el tráfico de drogas en comunidades rurales de Georgia.

