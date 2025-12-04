Messi no estará solo: estrella podría irrumpir con oferta millonaria”

Messi podría enfrentar a un nuevo y temible rival en la MLS, pero el posible fichaje que se cocina en silencio.

A días de la final de la MLS Cup, mientras Inter Miami encara el duelo decisivo ante Vancouver Whitecaps, el ecosistema del fútbol estadounidense se sacude con un rumor inesperado: un gigante de la Premier League podría abandonar Europa y posicionarse como uno de los nuevos rivales de Lionel Messi en Estados Unidos.

El escenario, de confirmarse, redefiniría la liga justo en el momento de mayor exposición global.

Las versiones llegan desde Inglaterra y apuntan a Mohamed Salah, la figura más determinante del Liverpool en la última década.

El egipcio, de 33 años, atraviesa una campaña inusual en cuanto a números y rendimiento, y esto ha encendido las alarmas alrededor de Anfield. Su nombre, por primera vez en años, es mencionado como candidato para un salto a Norteamérica.

San Diego FC entra en escena

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de San Diego FC (@sandiegofc)

Según el periodista Tom Bogert y medios como BeIN Sports, Salah ya está en el radar de la MLS. La franquicia señalada es San Diego FC, el club más joven del torneo y propiedad del empresario británico egipcio Mohammed Mansour.

Para una institución en plena expansión y con ambición deportiva inmediata, Salah sería su fichaje fundacional y la gran apuesta para competir desde el primer momento con proyectos como el de Messi en Miami.

San Diego FC viene de alcanzar instancias decisivas en la temporada actual y busca un rostro internacional capaz de reforzar su identidad y atraer atención global.

En ese escenario, Salah representa una oportunidad deportiva y comercial sin precedentes para la nueva franquicia.

La caída de rendimiento abre la puerta

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Getty Images FC | Football (@gettyfc)

Salah acumula apenas 5 goles en 19 partidos esta temporada. Para encontrar un registro similar hay que retroceder hasta la campaña 2014-2015, cuando jugaba en la Fiorentina.

El Liverpool apostó fuerte por darle continuidad hasta 2027, pero el contexto actual ha reactivado dudas que parecían desterradas.

Desde 2021, Arabia Saudita también ha intentado seducirlo. Al-Ittihad llegó a poner sobre la mesa 200 millones de euros por él, pero el Liverpool rechazó la oferta.

Hoy, a diferencia de entonces, el club no descarta que Salah busque un nuevo capítulo antes de lo previsto.

La MLS se prepara para un cambio de jerarquía

La posible irrupción de Salah no solo elevaría el nivel de la liga; también modificaría el mapa competitivo alrededor de Messi.

Inter Miami se consolidó como el epicentro mediático de la MLS desde su llegada, pero un fichaje del calibre del egipcio convertiría a San Diego FC en un competidor directo tanto dentro como fuera del campo.

La pregunta, ahora, pasa por saber si Salah está dispuesto a dar un giro radical en su carrera.

La expectativa crece. Y en la MLS, mientras Messi prepara su final, un nuevo gigante podría estar tocando la puerta.

Te puede interesar: Sorteo del Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO