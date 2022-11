Las molestias del jugador de Argentino se agravaron en los últimos días por lo que se tomó la decisión de que el jugador evite estar en la cancha. El número 30 del PSG, estaba a una semana de viajar para poder enlistarse con la concentración de Argentina para llegar a Qatar 2022. Aún no se conoce si podrá o no jugar para su selección.

¡MESSI NO ESTARÁ PRESENTE! En las novedades del mundo del fútbol, se anunció que el jugador argentino Leonel Messi, estará ausente de las canchas y partidos que tiene programado el PSG tras sufrir una pequeña lesión en en uno de sus tendones. De acuerdo con los detalles que el equipo dio a conocer, se espera que Messi se recupere rápidamente.

El primer partido de Argentina en la Copa del Mundo es contra Arabia Saudita, oponente del Grupo C, el 22 de noviembre. Argentina luego se enfrenta a México y Polonia, informó AP. Por ello, se espera que en los próximos días se informe sobre el viaje que estaba por realizar Messi hacia la concentración de Argentina para prepararse e ir a Qatar.

PSG dijo el sábado que se espera que la estrella argentina, que buscará ganar la Copa del Mundo por primera vez en su carrera estelar, reanude los entrenamientos la próxima semana. Por su parte, el PSG tendrá entonces un partido más, en casa contra el Auxerre el próximo domingo, antes de que Messi viaje a Qatar, indicó la agencia The Associated Press.

Messi juego PSG: ¿No arriesgará su viaje a Qatar?

Al parecer, Messi no desea arriesgar su viaje a Qatar y por ello, decidió descansar de la lesión que los médicos le detectaron en el tendón de Aquiles. De acuerdo con MNS, Leo Messi no estará jugando con su equipo en este 2022, pero eso no deja de lado su gran participación y los deseos que tiene de llevar a Argentina al Mundial.

Messi, de 35 años, ha estado en gran forma para el líder de la liga, el PSG, esta temporada, anotando siete goles en la liga y 10 asistencias, el máximo de la liga. El récord de siete veces ganador del Balón de Oro también tiene cuatro goles y cuatro asistencias en la Liga de Campeones, indicó The Associated Press.