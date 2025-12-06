¡CAMPEONES! Messi lidera a Inter Miami hacia su primera MLS Cup

Lionel Messi lideró a Inter Miami al título de la MLS Cup 2025 con dos asistencias clave en el triunfo 3–1 sobre Vancouver.

Inter Miami escribió la página más importante de su corta historia al conquistar la MLS Cup 2025 con una victoria 3–1 sobre Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium, en una final cargada de tensión, remontadas y un cierre digno de una despedida histórica para figuras como Sergio Busquets y Jordi Alba.

Con dos asistencias decisivas, Lionel Messi volvió a ser el eje que inclinó el partido en los momentos más cruciales.

Messi guía a Inter Miami a su primera MLS Cup

La tarde inició con el ambiente habitual que rodea a Messi en Estados Unidos: un estadio a reventar, hinchas coreando su nombre y la expectativa de un duelo abierto.

Miami golpeó primero gracias a una jugada en la que Messi filtró el balón hacia Rodrigo De Paul, quien habilitó a Tadeo Allende.

Antes de que el delantero definiera, Edier Ocampo terminó metiendo el balón en propia puerta para el 1–0.

Vancouver, lejos de derrumbarse, respondió con intensidad.

Ali Ahmed empató el partido tras una jugada construida por Sabbi y Brian White, cuyo remate cruzado obligó a Rocco Ríos Novo a estirarse sin éxito.

El balón terminó rebotando en el poste antes de meterse para el 1–1, mientras los Whitecaps tomaban control del ritmo del partido.

Miami sobrevive al “doble poste”

En el segundo tiempo, Vancouver estuvo a centímetros de ponerse arriba: un remate de Sabbi terminó en un doble poste increíble que dejó paralizado al estadio.

Ese momento marcó un quiebre emocional: Miami sobrevivió y Messi comenzó a activar los hilos del equipo.

El error que decidiría la final llegó pocos minutos después. Andrés Cubas, presionado por Messi, perdió el balón en zona peligrosa.

El argentino recuperó y asistió a Rodrigo De Paul, quien definió a segundo palo para el 2–1 que devolvió el control a Miami.

El estadio explotó mientras los fanáticos coreaban el nombre de Messi.

Messi y De Paul cambian el partido y Allende sentencia la final

Ya en los últimos minutos, Messi volvió a aparecer con otra asistencia, esta vez un pase elevado perfecto para que Allende definiera el 3–1 que sentenció la final y quebró un récord de postemporada: su noveno gol, superando una marca que tenía 23 años.

Los minutos finales estuvieron cargados de emoción.

Busquets y Alba, en el último juego de sus carreras, fueron celebrados por sus familias en el palco.

David Beckham no ocultó las lágrimas en la cancha al hablar del trabajo de seis temporadas para llevar a Miami al campeonato. Mascherano, orgulloso, reconoció a los históricos que “cambiaron la mentalidad del club”.

La coronación llegó con Vancouver recibiendo primero sus medallas de subcampeón, mientras Messi, De Paul y el resto del equipo esperaban para levantar la primera MLS Cup en la historia de Inter Miami.

