El Inter Miami de Lionel Messi jugará en Colombia

Lionel Messi encabezará al Inter Miami en un amistoso frente a Atlético Nacional, el próximo 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. También estarán Luis Suárez y Rodrigo De Paul, en un duelo de pretemporada que forma parte de la gira del club por Latinoamérica.

Messi viene de ser MVP en la final de la MLS

Inter Miami venció 3-1 a Vancouver Whitecaps y se coronó campeón de la MLS. Messi fue clave con dos asistencias y fue elegido Jugador Más Valioso de la final y de la temporada. Los goles del título fueron firmados por De Paul y Tadeo Allende.

Gira internacional: Colombia, Ecuador y Perú

El amistoso en Medellín es parte de una serie de partidos fuera de EE. UU., con el objetivo de acercar a las figuras del equipo al público latinoamericano antes de un 2026 lleno de competencia.

“Es un honor recibir a Messi”

“Recibir en nuestra casa a figuras que han marcado la historia del fútbol mundial es una oportunidad para demostrar que Atlético Nacional es un club de talla internacional”, dijo Sebastián Arango, presidente del club colombiano.

Messi y Colombia: historia conocida

El astro argentino ya ha jugado en Colombia, tanto con la selección mayor como en el Sudamericano Sub-20 de 2005, donde fue goleador y figura. Esa edición fue clave en su consolidación como promesa mundial.

