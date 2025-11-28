Inter Miami está a un paso de su primera final de MLS impulsado por una espectacular racha goleadora de Messi.

El Inter Miami tiene ante sí la oportunidad más grande desde su fundación: disputar su primera final de la MLS.

El equipo, guiado por un Lionel Messi en estado de gracia a sus 38 años, llega al duelo del sábado ante New York City con la convicción de que su momento ha llegado.

Messi impulsa a un Inter Miami que roza su primera final de la MLS

En su camino por los playoffs, Miami ha marcado 12 goles, y Messi ha sido determinante en absolutamente todos: seis tantos, dos asistencias y participación directa en otras cuatro anotaciones.

Su influencia ha sido total en una postemporada donde el equipo dejó en el camino a Nashville SC y al FC Cincinnati.

El partido, programado para las 18:00 horas locales, definirá al representante de la Conferencia Este en la gran final del 6 de diciembre. Inter Miami jugará en casa, un factor que también alimenta sus aspiraciones.

New York City llega crecido con su tridente argentino

Aunque Miami aparece como favorito, New York City llega al Chase Stadium con la confianza en alto tras eliminar al Philadelphia Union, el mejor equipo de la fase regular.

Su trío ofensivo compuesto por Agustín Ojeda, Nico Fernández y Maxi Moralez se ha consolidado como una amenaza directa para cualquier defensa, especialmente por la velocidad y precisión con la que encaran los últimos metros.

NYCFC es el único de los cuatro semifinalistas que ha disputado previamente una final de MLS, levantando el título en 2021.

Ese antecedente lo convierte en un rival con experiencia en partidos de alta tensión, un punto que la pizarra de Javier Mascherano deberá considerar con cuidado.

Desde que tomó el mando en octubre, Mascherano ha reforzado la defensa del Inter, tradicional punto débil del club. El entrenador, que inició con un perfil discreto, tomó decisiones importantes en el cierre del torneo, incluida la salida del once titular de Luis Suárez para dar paso a Mateo Silvetti, joven de 19 años que se conectó a la perfección con Messi en el contundente 4-0 ante Cincinnati.

Presión máxima para un proyecto que no puede cerrar otro año sin títulos

El ambicioso proyecto de Inter Miami, reforzado recientemente con la llegada de Rodrigo De Paul, tiene la urgencia de consolidarse en el plano competitivo.

Pese a la presencia de sus figuras, el club continúa sin ganar un título de MLS, y esta semifinal representa la última oportunidad del año para evitar un nuevo fracaso.

El calendario emocional también influye: Sergio Busquets y Jordi Alba se retirarán al finalizar estos playoffs, por lo que aspiran a despedirse levantando un trofeo junto al amigo con el que compartieron tantos éxitos en Europa.

Messi, cuyo contrato se extiende hasta 2028, muestra cada semana la misma hambre competitiva, consciente de que una eventual final no solo representaría un logro histórico, sino que permitiría al Inter definir el título en su propio estadio.

Mientras tanto, en la Conferencia Oeste, San Diego FC y Vancouver Whitecaps disputarán el otro boleto a la final.

Thomas Müller lidera a Vancouver con ocho goles en 10 partidos, mientras San Diego sigue soñando con coronar su temporada de debut, con el posible regreso de Hirving “Chucky” Lozano aún en duda.

