Messi está de luto tras dolorosa pérdida

Lionel Messi despidió con un mensaje emotivo a Omar Souto, histórico gerente de Selecciones de la AFA y figura clave.

Lionel Messi atraviesa un momento de profundo luto tras la muerte de Omar Souto, histórico gerente de Selecciones Nacionales de la AFA y figura clave para que el astro argentino vistiera por primera vez la camiseta albiceleste. A los 73 años, Souto falleció el domingo, generando conmoción en el fútbol argentino y en quienes compartieron con él décadas de trabajo. La AFA confirmó su muerte, declaró tres días de duelo y anunció un minuto de silencio en cada partido de la fecha.

Messi despide a quien “le abrió el camino”

El capitán de la Selección argentina utilizó sus redes sociales para dedicar un mensaje cargado de emoción a Omar Souto.

En su publicación, Messi reconoció que el dirigente fue la primera persona dentro de la AFA en fijarse en él y en acercarse a su familia cuando apenas era un adolescente con proyección futbolística.

“Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí”, escribió Messi.

En su mensaje, también destacó la calidad humana de Souto, a quien describió como “un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección”.

La despedida del capitán argentino se sumó a las múltiples expresiones de afecto y reconocimiento que inundaron las redes sociales desde que se conoció la noticia del fallecimiento.

Para Messi, la figura de Souto estuvo ligada no solo a su llegada a la Selección, sino a su recorrido dentro de la estructura nacional y a una relación construida durante años.

La AFA decreta duelo y recuerda el legado de “Papúa”

La Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado confirmando la muerte de Souto, decretando tres días de duelo y ordenando un minuto de silencio en todos los partidos.

El gesto refleja la importancia que tuvo el dirigente durante más de treinta años en el fútbol argentino, al servicio del departamento de Selecciones Nacionales.

Conocido afectuosamente como “Papúa”, Souto trabajó junto a múltiples entrenadores y generaciones de jugadores.

Comenzó su carrera en divisiones juveniles y ascendió hasta ocupar el cargo de Gerente de Selecciones Nacionales, rol desde el cual acompañó procesos, giras, torneos y la transición de jóvenes talentos hacia la selección mayor.

Su participación más recordada, y que hoy vuelve a escena por el mensaje de Messi, fue su papel decisivo para asegurar la presencia del delantero rosarino en la Selección Argentina en 2004, en medio de la presión de España por incorporarlo.

La historia detrás del llamado que cambió la carrera de Messi

El propio Souto relató en varias entrevistas cómo fue el proceso de contacto con la familia Messi.

La tarea le había sido encomendada por el entonces entrenador Hugo Tocalli, quien quería asegurarse de que el joven Lionel no fuera convocado por España.

Souto reconstruyó ese episodio emblemático: desde buscar un locutorio para llamar a Rosario, localizar a la abuela de Messi a través de la guía telefónica, llegar al tío y finalmente comunicarse con Jorge Messi en España.

Allí, según contó el dirigente, Jorge respondió: “Es Lionel, al fin lo llamaron porque mi hijo quiere jugar por Argentina”.

Ese contacto derivó en el amistoso frente a Paraguay, en la cancha de Argentinos, donde Messi debutó para cerrar cualquier posibilidad de que la selección española insistiera.

El legado de Souto quedó marcado por ese gesto decisivo y por décadas de trabajo silencioso, valorado por generaciones de futbolistas.

Hoy, Messi lo recuerda con gratitud en uno de los mensajes más emotivos que ha compartido.

