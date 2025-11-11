Messi pone condición para jugar el Mundial 2026

El astro argentino, en entrevista con Diario Sport, reveló que sueña con jugar el Mundial 2026, pero todo dependerá de que se cumpla una condición.

En entrevista con Diario SPORT, Lionel Messi reveló que aún sueña con disputar su sexto Mundial con la Selección Argentina en 2026, aunque fue claro: todo dependerá de su estado físico.

“No quiero ser una carga. Me quiero sentir bien físicamente y estar seguro de que puedo aportar”, afirmó el capitán albiceleste.

Un calendario distinto, una decisión pendiente

Messi reconoció que su calendario en la MLS es diferente al europeo, lo que influirá en su preparación.

“Tendremos pretemporada antes del Mundial. Es cuestión de ver el día a día cómo me siento”, explicó.

Compromiso intacto con la selección

Aunque vive una etapa distinta en su carrera, el 10 dejó claro que su hambre competitiva sigue encendida:

“Cada vez que entro a una cancha es para ganar o intentarlo”.

La vida de Messi en Miami

Messi también habló sobre su nueva vida en Estados Unidos:

Vive “más relajado”, sin tanta presión como en Europa.

Destacó la cercanía con su familia, el colegio de sus hijos y el ritmo más tranquilo.

Admitió que en el pasado el fútbol controlaba su estado de ánimo:

“A veces llegaba malhumorado a casa. Hoy disfruto más el día a día”.

Su futuro en Inter Miami

Pese al tono reflexivo, Messi reafirmó su compromiso:

“Mientras me sienta bien físicamente, voy a seguir compitiendo y dando lo máximo. El día que no lo disfrute, será el fin”.

