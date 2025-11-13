Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Deportes » ¿Messi deja al Inter Miami por este equipo?

¿Messi deja al Inter Miami por este equipo?

El capitán de la selección argentina posó este jueves con el número 10 en la espalda y su nombre.
Por 
2025-11-13T19:24:25+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: EFE

Publicado el 11/13/2025 a las 14:24

El capitán de la selección argentina y actual jugador del Inter Miami, Lionel Messi, protagonizó un momento inesperado al posar con la camiseta número 10 del Elche CF, con su apellido estampado en la espalda.

La imagen, tomada tras un entrenamiento de la Albiceleste en el estadio Martínez Valero, rápidamente se hizo viral entre los aficionados.

El encuentro con Christian Bragarnik

El gesto tuvo lugar gracias a Christian Bragarnik, propietario del Elche y empresario argentino con una estrecha relación con Messi desde hace varios años. Bragarnik, conocido representante de futbolistas y técnicos, fue quien le entregó la camiseta personalizada.

Según fuentes del club, el propietario expresó su admiración por el astro argentino, a quien calificó como “el mejor jugador del mundo”.

La visita de Messi al Martínez Valero se dio en un contexto amistoso, como parte de la concentración de la selección argentina en la provincia de Alicante.

Una visita cargada de nostalgia y camaradería

Después del entrenamiento, Eder Sarabia, técnico del Elche, también se fotografió con Messi. Ambos coincidieron en el Barcelona durante la temporada 2019-20, cuando Sarabia era el asistente de Quique Setién.

Varios jugadores del conjunto ilicitano aprovecharon la ocasión para intercambiar saludos y fotos con los futbolistas de la Albiceleste.

El ambiente fue distendido, con un Messi sonriente que recibió muestras de cariño de los aficionados locales que asistieron al entrenamiento.

“Messi se dio un baño de multitudes en Elche”, describieron medios locales, destacando la emoción de los seguidores que pudieron verlo de cerca.

Argentina, de paso por Elche rumbo a Angola

FOTO: EFE

La selección argentina se encuentra concentrada desde el lunes en Algorfa, localidad cercana a Elche, donde prepara el amistoso internacional que disputará este viernes en Angola.

La visita al estadio Martínez Valero formó parte del itinerario de entrenamientos planificados por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, buscando mantener la cohesión del grupo antes de cerrar el año competitivo.

Un gesto que desató especulaciones y sonrisas

Aunque algunos fanáticos bromearon en redes sociales sobre un posible fichaje de Messi por el club español, la fotografía no tuvo más intención que la cortesía y el reconocimiento mutuo entre compatriotas.

El momento, sin embargo, fue simbólico: un ícono del fútbol mundial luciendo los colores de un club humilde pero histórico del fútbol español.

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados

Dónde ver México vs Uruguay EN VIVO
Eurocopa 2028

Eurocopa 2028: Cuándo y dónde se jugará

Lo que se juega Concacaf rumbo al Mundial 2026
Ederson

Ederson revela por qué dejó al Manchester City

Guillermo Ochoa aparece con la Selección… sin estar convocado