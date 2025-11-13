¿Messi deja al Inter Miami por este equipo?
Publicado el 11/13/2025 a las 14:24
La imagen, tomada tras un entrenamiento de la Albiceleste en el estadio Martínez Valero, rápidamente se hizo viral entre los aficionados.
El encuentro con Christian Bragarnik
El gesto tuvo lugar gracias a Christian Bragarnik, propietario del Elche y empresario argentino con una estrecha relación con Messi desde hace varios años. Bragarnik, conocido representante de futbolistas y técnicos, fue quien le entregó la camiseta personalizada.
Según fuentes del club, el propietario expresó su admiración por el astro argentino, a quien calificó como “el mejor jugador del mundo”.
La visita de Messi al Martínez Valero se dio en un contexto amistoso, como parte de la concentración de la selección argentina en la provincia de Alicante.
Una visita cargada de nostalgia y camaradería
Después del entrenamiento, Eder Sarabia, técnico del Elche, también se fotografió con Messi. Ambos coincidieron en el Barcelona durante la temporada 2019-20, cuando Sarabia era el asistente de Quique Setién.
Varios jugadores del conjunto ilicitano aprovecharon la ocasión para intercambiar saludos y fotos con los futbolistas de la Albiceleste.
El ambiente fue distendido, con un Messi sonriente que recibió muestras de cariño de los aficionados locales que asistieron al entrenamiento.
“Messi se dio un baño de multitudes en Elche”, describieron medios locales, destacando la emoción de los seguidores que pudieron verlo de cerca.
Argentina, de paso por Elche rumbo a Angola
La selección argentina se encuentra concentrada desde el lunes en Algorfa, localidad cercana a Elche, donde prepara el amistoso internacional que disputará este viernes en Angola.
La visita al estadio Martínez Valero formó parte del itinerario de entrenamientos planificados por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, buscando mantener la cohesión del grupo antes de cerrar el año competitivo.
Un gesto que desató especulaciones y sonrisas
Aunque algunos fanáticos bromearon en redes sociales sobre un posible fichaje de Messi por el club español, la fotografía no tuvo más intención que la cortesía y el reconocimiento mutuo entre compatriotas.
El momento, sin embargo, fue simbólico: un ícono del fútbol mundial luciendo los colores de un club humilde pero histórico del fútbol español.
