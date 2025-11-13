¿Messi deja al Inter Miami por este equipo?

El capitán de la selección argentina y actual jugador del Inter Miami, Lionel Messi, protagonizó un momento inesperado al posar con la camiseta número 10 del Elche CF, con su apellido estampado en la espalda.

La imagen, tomada tras un entrenamiento de la Albiceleste en el estadio Martínez Valero, rápidamente se hizo viral entre los aficionados.

El encuentro con Christian Bragarnik

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elche Club de Fútbol 🌴💯 (@elchecf)

El gesto tuvo lugar gracias a Christian Bragarnik, propietario del Elche y empresario argentino con una estrecha relación con Messi desde hace varios años. Bragarnik, conocido representante de futbolistas y técnicos, fue quien le entregó la camiseta personalizada.

Según fuentes del club, el propietario expresó su admiración por el astro argentino, a quien calificó como “el mejor jugador del mundo”.

La visita de Messi al Martínez Valero se dio en un contexto amistoso, como parte de la concentración de la selección argentina en la provincia de Alicante.

Una visita cargada de nostalgia y camaradería

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elche Club de Fútbol 🌴💯 (@elchecf)

Después del entrenamiento, Eder Sarabia, técnico del Elche, también se fotografió con Messi. Ambos coincidieron en el Barcelona durante la temporada 2019-20, cuando Sarabia era el asistente de Quique Setién.

Varios jugadores del conjunto ilicitano aprovecharon la ocasión para intercambiar saludos y fotos con los futbolistas de la Albiceleste.

El ambiente fue distendido, con un Messi sonriente que recibió muestras de cariño de los aficionados locales que asistieron al entrenamiento.

“Messi se dio un baño de multitudes en Elche”, describieron medios locales, destacando la emoción de los seguidores que pudieron verlo de cerca.