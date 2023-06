Mercenarios ponen fin a su marcha en Rusia

Pero Prigozhin anunció que mientras sus hombres estaban a solo 200 kilómetros (120 millas) de Moscú, decidió hacerlos retroceder para evitar “derramar sangre rusa”. No dijo si el Kremlin había respondido a su demanda de expulsar al ministro de Defensa, Sergei Shoigu. No hubo comentarios inmediatos del gobierno de Putin, según The Associated Press.

El anuncio siguió a una declaración de la oficina del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, diciendo que había negociado un acuerdo con Prigozhin después de discutir el tema con Putin. Prigozhin acordó detener el avance en un acuerdo propuesto que incluye garantías de seguridad para las tropas de Wagner, dijo la oficina de Lukashenko, sin dar más detalles.