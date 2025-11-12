Se perdieron 11.000 empleos en octubre ¿Cómo prepararte para un mercado difícil?
Publicado el 12/11/2025 a las 16:17
- En octubre se eliminaron en promedio 11.250 empleos por semana.
- Los economistas anticipan un mercado laboral difícil para fin de año.
- Los hispanos podrían ser los más afectados por la pérdida de empleos.
El mercado laboral en Estados Unidos atraviesa un momento de enfriamiento.
Según ADP Research, durante las cuatro semanas que terminaron el 25 de octubre, los empleadores privados recortaron un promedio de 11.250 puestos de trabajo semanales, un dato que sugiere que la generación de empleo perdió fuerza.
Aunque algunos sectores repuntaron ligeramente, la estabilidad laboral sigue en riesgo para millones de trabajadores, especialmente hispanos.
Un mercado laboral difícil para el cierre del año
Los datos de ADP muestran que la creación de empleo fue irregular. Sectores como educación, salud, comercio y transporte lograron un leve crecimiento, mientras que otros, servicios profesionales, información, ocio y hostelería, continuaron reduciendo personal.
El mercado laboral difícil refleja una combinación de factores: inflación persistente, tasas de interés elevadas y menor demanda en ciertos sectores.
La pérdida de empleos semanales se convierte así en un síntoma de un ciclo de desaceleración que preocupa tanto a economistas como a inversionistas.
- De hecho, Goldman Sachs estimó que las nóminas no agrícolas pudieron caer en 50.000 puestos en octubre, lo que supondría la mayor reducción desde 2020, según el Wall Street Journal.
Aunque el informe de ADP muestra un modesto repunte con 42 000 nuevos empleos, la tendencia general sigue siendo frágil.
¿Cómo afecta la pérdida de empleos a los trabajadores hispanos?
Los latinos representan más del 18 % de la fuerza laboral estadounidense y se concentran en industrias vulnerables como la construcción, los servicios, la limpieza o la hostelería.
- En un mercado laboral difícil, estos sectores son los primeros en sentir los recortes.
- Cada pérdida de empleos no solo implica un trabajador menos, sino una familia entera enfrentando el aumento del costo de vida y la inestabilidad económica.
Para muchos inmigrantes, perder un trabajo significa más que un contratiempo: puede poner en riesgo la vivienda, los pagos de deudas o el envío de dinero a familiares en el extranjero.
Por eso, prepararse con anticipación se vuelve esencial.
Claves para sobrevivir a un mercado laboral complicado
1. Actualiza tu perfil profesional
Mantén al día tu currículum y tu cuenta de LinkedIn. Resalta habilidades digitales y experiencia reciente.
2. Aprende nuevas competencias
El mercado laboral está cambiando. Invertir tiempo en cursos cortos de tecnología, marketing o análisis de datos puede abrir nuevas oportunidades.
3. Diversifica tus ingresos
Busca alternativas adicionales: trabajos por contrato, emprendimientos pequeños o servicios freelance. Muchos hispanos ya generan ingresos extra con ventas online o transporte.
4. Crea un fondo de emergencia
Ahorra al menos tres meses de gastos básicos. Si tu presupuesto es ajustado, empieza con metas semanales pequeñas: $20 o $30 pueden hacer diferencia.
5. Revisa tus beneficios laborales
En lugar de enfocarte solo en el salario, valora la estabilidad, el seguro médico y la posibilidad de crecimiento. En momentos de incertidumbre, estos beneficios son clave.
6. Mantente informado sobre ayudas públicas
Programas como SNAP, Medicaid o los créditos fiscales pueden servir como apoyo temporal si tu empleo se ve afectado.
La pérdida de empleos y su contexto económico
El debilitamiento del mercado laboral se da tras varios trimestres de desaceleración del consumo y endurecimiento de las políticas monetarias.
- Las empresas contratan con más cautela, los costos financieros aumentan y la productividad se ajusta.
- Todo esto hace que los nuevos puestos sean menos y que cada pérdida de empleos pese más en la economía.
Aunque la situación no apunta a una recesión inmediata, sí muestra señales de agotamiento en el crecimiento.
Algunos expertos prevén que la recuperación del empleo será lenta y desigual durante 2026.
Qué sigue
Si las tendencias de ADP y Goldman Sachs se confirman, el cierre de 2025 podría traer un enfriamiento prolongado del mercado laboral.
El mejor camino es anticiparse: capacitarse, ahorrar y planificar con prudencia.
Cada empleo cuenta, y para la comunidad hispana, adaptarse a los cambios será esencial para enfrentar la incertidumbre sin perder la estabilidad alcanzada en los últimos años.