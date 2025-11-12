Se perdieron 11.000 empleos en octubre ¿Cómo prepararte para un mercado difícil?

En octubre se eliminaron en promedio 11.250 empleos por semana.

Los economistas anticipan un mercado laboral difícil para fin de año.

Los hispanos podrían ser los más afectados por la pérdida de empleos.

El mercado laboral en Estados Unidos atraviesa un momento de enfriamiento.

Según ADP Research, durante las cuatro semanas que terminaron el 25 de octubre, los empleadores privados recortaron un promedio de 11.250 puestos de trabajo semanales, un dato que sugiere que la generación de empleo perdió fuerza.

Aunque algunos sectores repuntaron ligeramente, la estabilidad laboral sigue en riesgo para millones de trabajadores, especialmente hispanos.

Un mercado laboral difícil para el cierre del año

Los datos de ADP muestran que la creación de empleo fue irregular. Sectores como educación, salud, comercio y transporte lograron un leve crecimiento, mientras que otros, servicios profesionales, información, ocio y hostelería, continuaron reduciendo personal.

El mercado laboral difícil refleja una combinación de factores: inflación persistente, tasas de interés elevadas y menor demanda en ciertos sectores.

La pérdida de empleos semanales se convierte así en un síntoma de un ciclo de desaceleración que preocupa tanto a economistas como a inversionistas.

De hecho, Goldman Sachs estimó que las nóminas no agrícolas pudieron caer en 50.000 puestos en octubre, lo que supondría la mayor reducción desde 2020, según el Wall Street Journal.

Aunque el informe de ADP muestra un modesto repunte con 42 000 nuevos empleos, la tendencia general sigue siendo frágil.