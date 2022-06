Las cuentas de los dos siempre estaban activas, pero había algo que ella hacía y de las cuales no obtenía respuesta de quien más se esperaba, más aún, recibía mensajes a esa publicación, era de gente conocida, de fans y hasta de famosos, pero nunca se vio a quien más quería, una especie de dejar en ‘visto’ que hoy provoca rumores de que ya no le importaba.

La pareja duró 12 años juntos y tuvieron dos hijos en común, se veían como la pareja perfecta, no se hablaba de chismes o rumores de problemas entre ellos, pero en las publicaciones que hacía la cantante había algo escondido, que pocas personas se dieron cuenta y hoy forman parte de las especulaciones de que el futbolista no le hacía caso a su todavía esposa.

Mensajes Piqué Shakira: ¿QUÉ MENSAJES NO CONTSTÓ?

Uno de los mensajes que escribió y no obtuvo respuesta fue el siguiente: “Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”.

Pero ni todo esto que dijo fue suficiente para que el futbolista la mencionara o hiciera caso de ello, pues nunca se ‘presentó’ en los comentarios como sí lo hicieron otros, por lo que dejó en visto a su aún esposa y eso generó algunas sospechas de que no estuvo de acuerdo con lo que publicó la cantante colombiana en su cuenta de Instagram.