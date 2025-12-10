Mensaje póstumo de Jenni Rivera desata reclamos inesperados a 13 años de su muerte
A trece años de la trágica muerte de Jenni Rivera, su equipo de redes sociales volvió a publicar un mensaje en su cuenta oficial para conmemorar su legado y mantener viva la memoria de la Diva de la Banda.
Sin embargo, la emotiva intención se convirtió rápidamente en un espacio de reclamos y comentarios que sorprendieron incluso a los seguidores más fieles.
Varios usuarios expresaron su cariño y nostalgia, pero otros enfocaron sus mensajes en cuestionar la decisión que llevó a la cantante a abordar la avioneta en la que perdió la vida.
La reacción generó debate, pues muchos consideraron injusto culpar a la artista por un accidente que marcó a toda la industria musical.
Fans reprochan la decisión del viaje en avioneta
El equipo digital de Jenni Rivera publicó un mensaje conmemorativo que buscaba honrar su trayectoria y su impacto cultural, pero los comentarios tomaron un rumbo inesperado.
“Que te costaba irte en camión”, escribió un usuario, mientras otros insistieron en teorías o frases que reflejaban frustración y negación.
“Ya dinos que no es cierto, nadie te va a juzgar mi reina hermosa”, señaló otro seguidor en medio de la conversación generada por el aniversario luctuoso.
Incluso hubo quienes pidieron un espectáculo digital: “Ocupo concierto en hologramaaaaa como el de ABBA”, reclamó un internauta.
La tragedia aérea que cambió la historia del regional mexicano
La muerte de Jenni Rivera fue uno de los eventos más impactantes para el mundo del espectáculo latino, debido al momento crucial que vivía su carrera.
La cantante acababa de ofrecer un recital en la Arena Monterrey el 9 de diciembre de 2012 y se preparaba para viajar a la Ciudad de México para cumplir compromisos laborales.
De acuerdo con autoridades mexicanas, Jenni abordó un jet privado a las 3:00 de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey, sin sospechar el fatal desenlace.
El Learjet 25 con matrícula N345MC desapareció de los radares minutos después, activando un operativo de búsqueda que culminó con el hallazgo del avión en la Sierra Madre Oriental, en Iturbide, Nuevo León.
Un legado que sigue vigente 13 años después
Jenni Rivera dejó una marca profunda en el regional mexicano, donde rompió con estereotipos y conquistó un espacio que tradicionalmente se reservaba a voces masculinas.
Ganó el apodo de La Diva de la Banda gracias a su estilo directo, su fuerza interpretativa y la manera en que hablaba de resiliencia, dolor, enojo y empoderamiento.
Sus canciones se convirtieron en himnos para miles de mujeres que encontraron en su música un reflejo de su propia lucha emocional.
A lo largo de su carrera demostró que la autenticidad podía ser una herramienta poderosa para transformar la industria y abrir puertas a nuevas generaciones de intérpretes.
Entre homenajes y reclamos, su nombre sigue generando conversación
El mensaje publicado en redes mostró que, incluso más de una década después, Jenni Rivera continúa despertando emociones intensas entre sus seguidores.
Para algunos, la nostalgia sigue viva; para otros, el duelo se mezcla con reproches que reabren viejas interrogantes sobre la tragedia.
Pese a las críticas aisladas, miles de admiradores mantienen encendida la memoria de la artista y celebran el legado que dejó en la música y la cultura popular latina.
