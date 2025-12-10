Mensaje póstumo de Jenni Rivera desata reclamos inesperados a 13 años de su muerte

Mensaje de Jenni Rivera en redes

Aniversario genera controversia

Legado permanece vigente

A trece años de la trágica muerte de Jenni Rivera, su equipo de redes sociales volvió a publicar un mensaje en su cuenta oficial para conmemorar su legado y mantener viva la memoria de la Diva de la Banda.

Sin embargo, la emotiva intención se convirtió rápidamente en un espacio de reclamos y comentarios que sorprendieron incluso a los seguidores más fieles.

Varios usuarios expresaron su cariño y nostalgia, pero otros enfocaron sus mensajes en cuestionar la decisión que llevó a la cantante a abordar la avioneta en la que perdió la vida.

La reacción generó debate, pues muchos consideraron injusto culpar a la artista por un accidente que marcó a toda la industria musical.

Fans reprochan la decisión del viaje en avioneta

El equipo digital de Jenni Rivera publicó un mensaje conmemorativo que buscaba honrar su trayectoria y su impacto cultural, pero los comentarios tomaron un rumbo inesperado.

“Que te costaba irte en camión”, escribió un usuario, mientras otros insistieron en teorías o frases que reflejaban frustración y negación.

“Ya dinos que no es cierto, nadie te va a juzgar mi reina hermosa”, señaló otro seguidor en medio de la conversación generada por el aniversario luctuoso.

Incluso hubo quienes pidieron un espectáculo digital: “Ocupo concierto en hologramaaaaa como el de ABBA”, reclamó un internauta.