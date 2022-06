“¡Bienvenidos al 4to. grado! ¡Nos espera un año maravilloso!”, escribió. El funeral de Garcia se llevó a cabo la semana pasada. Los servicios fúnebres para los niños continuarán hasta fines de junio, apunta The Associated Press . Por su parte, Miah Cerrillo sobreviviente de uvalde que usó sangre su amiga para cubrirse, habló ante el Congreso.

Ramos, un joven de 18 años residente en Uvalde, disparó indiscriminadamente el pasado 24 de mayo contra estudiantes y maestros del colegio Robb Elementary de Uvalde, donde fue abatido por las autoridades. "Cuando fui hacia las mochilas, él disparó a mi amigo que estaba cerca de mí. Pensé que iba a volver a la clase, así que me cubrí en sangre, la esparcí sobre mí", narró Cerrillo.

“Ella no es la misma niña pequeña con la que yo solía jugar”

Su padre, Miguel Cerrillo, testificó en persona ante el comité y, entre sollozos, pidió a los legisladores que implementen cambios no solo por los niños de Uvalde, sino para que algo tan terrible no vuelva a ocurrir. “Vengo aquí porque podría haber perdido a mi pequeña. Y ella no es la misma niña pequeña con la que yo solía jugar y corretear y hacer todo, porque ella era la niña pequeña de su papá”, se lamentó.

Ante el comité también testificaron Félix y Kimberly Rubio, cuya hija Lexi murió en Uvalde, así como Zeneta Everhart, la madre de uno de los tres heridos del tiroteo de Buffalo, que está siendo investigado como un crimen racista porque el agresor atentó contra un supermercado de la comunidad afroamericana.