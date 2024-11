Mensaje en una botella llega a una playa tras 16 años en el mar.

Un mensaje en una botella lanzada al océano Atlántico hace 16 años ha llegado a las costas de Peterborough, en el suroeste de Victoria, Australia, sorprendiendo a un local que paseaba por la playa.

La botella, cubierta de conchas, fue descubierta el pasado lunes por un hombre llamado Tony, quien compartió fotos del hallazgo en redes sociales.

La botella de vino, que había sido arrojada al mar cerca de la costa de Brasil, entre Río de Janeiro y Salvador, contenía una carta escrita por Joe Johnson.

Un hombre de los Estados Unidos que, durante sus viajes en crucero, lanzó botellas con mensajes en diferentes océanos del mundo, con la esperanza de que alguien las encontrara y respondiera.

A “message in a bottle” sent by a Towson man in 2008 has washed ashore in Australia. 📪 pic.twitter.com/CCrTnWI69t

— Baltimore Memes (@BaltimoreMemes) November 28, 2024