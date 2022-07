‘Mencho’ pide a rivales no meterse con religiosos, doctores y maestros

Esto luego de ataques recientes a sacerdotes

Circula video del líder del CJNG

Mencho religiosos doctores maestros. Tras recientes hechos en los que han atacado a sacerdotes, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) llamó a las organizaciones delictivas rivales a no meterse con los religiosos, doctores y maestros, de acuerdo con un video que circula en redes y que publica Debate y Agencia Reforma, luego de varios ataques a la población civil.

“Por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no meternos con quien no nos debemos de meter; no meternos con ninguna religión, ni con pastores o seguidores, especialmente con los católicos, no molestar a los sacerdotes cómo se ha estado viendo últimamente”, dice un hombre.

¿PORQUÉ LANZÓ UN MENSAJE ESPECIAL?

“Creo ellos se merecen un respeto especial, son personas que solamente se dedican a dar la palabra de Dios y ayudar a quien lo necesitan, respetar su medio de transporte, cuando los paren no molestarlos ni mucho menos golpearlos como se ha estado viendo últimamente”, se dijo en el mensaje que ya se ha replicado en muchos medio de comunicación.

“Los invito a no molestar a los doctores, enfermeros y maestros que van hasta las rancherías y pueblos, dejarlos hacer su trabajo ya que mi cártel no se mete con ninguna religión, no molestemos doctores ni maestros”, agrega. En el video aparecen sujetos armados con fusiles calibre 7,62 y 50, de los llamados Barret, y vestidos de negro, por lo que Mencho pidió no atacar a religiosos, doctores y maestros.