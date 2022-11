De acuerdo a lo difundido a través de la agencia de noticias de The Associated Press, otra vez, el arquero Guillermo Ochoa se puso la capa de salvador al detenerle un penal a Robert Lewandowski y México rescató un empate 0-0 ante Polonia en su debut en el Mundial de Qatar.

México no cae en su primer desafío de un Mundial desde Estados Unidos 1994 cuando fue superado 1-0 por Noruega. Desde entonces, el Tri se ha clasificado ininterrumpidamente a los octavos de final en todos los mundiales, algo que sólo Brasil ha logrado, informó The Associated Press. Archivado como: Memo Ochoa detiene penal.

Surgen los mejores memes tras el partido de México en Qatar

Por supuesto que ante eso no podían faltar los mejores memes, pues los mexicanos tienen ese gran don de tomar con el mejor humor lo que ocurre en su alrededores y dejar volar su creatividad, uno de los que tanto sonó en redes sociales fue el ver la cancha del partido con el rezo del ‘Padre Nuestro’ colocado en diferentes puntos.

Otro fue dirigido a todos los trabajadores, en él se aprecia a un mono sentado en una silla, “Yo en el trabajo con la verde bien puesta esperando que el jefe me dé permiso de ver el partido México – Polonia. Y él ni me pela”, dice el meme. Uno más fue al colocar el rostro de Memo Ochoa en el cuerpo de San Judas Tadeo tras el logro que hizo, “Cuando México falla un gol // cuando Polonia también lo falla”, circula en otro meme según Sporting News. Los datos sobre la parada de Ochoa fue confirmado por The Associated Press y México As. Archivado como: Memo Ochoa detiene penal.