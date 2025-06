Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, muestra su transformación física tras someterse a una liposucción

Melenie Carmona muestra transformación

Habla sobre dismorfia corporal

Recuperación post-lipo sigue en proceso

A casi cinco meses de haberse sometido a una cirugía estética, Melenie Carmona, hija de la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, ha compartido los resultados de su transformación física con sus seguidores.

La joven cantante de 26 años, conocida también por su participación en el reality Juego de Voces, ha publicado recientemente una imagen en redes sociales que no pasó desapercibida.

En una historia de Instagram publicada el 4 de junio, Melenie se fotografió frente al espejo de un elevador, luciendo un set deportivo color vino y un top blanco que dejaba al descubierto su vientre plano.

“Tarde, pero se entrenó”, escribió junto a la imagen que rápidamente generó reacciones entre sus fans por su notable cambio físico.

Melenie Carmona se somete a cirugía

Melenie confirmó en abril que se sometió a una liposucción con transferencia de grasa, procedimiento que realizó con el doctor Gerardo Lelevier, en la ciudad de Culiacán.

“Les tengo que contar, quería hacer un video en TikTok de todo lo que sucedió, pero bueno, se los cuento. Me operé el 7 de enero, me hice lipo con transferencia y quería grabarles el post, pero pasaron muchas cosas, no pude”, explicó entonces.

Aunque su aspecto ha recibido elogios, la cantante también ha abordado abiertamente los desafíos que ha enfrentado tras la operación.

En un clip reciente publicado en sus historias, respondió preguntas sobre su proceso de recuperación y fue honesta sobre los altibajos físicos y emocionales que ha vivido.