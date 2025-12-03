Melenie Carmona deja de seguir a Alicia Villarreal y surge controversia; ¿todo por Cibad Hernández?
Publicado el 12/03/2025 a las 15:36
- Melenie deja de seguir a Alicia Villarreal
- Villarreal y Martínez enfrentados
- Carmona rompe el silencio
El reciente movimiento de Melenie Carmona en redes sociales—dejar de seguir a su madre, Alicia Villarreal—ha desatado especulaciones en medio de la batalla legal que enfrenta la cantante contra su exesposo, Cruz Martínez, por presunta violencia familiar.
Aunque ni Villarreal ni su hija han emitido declaraciones oficiales, el actor Arturo Carmona, padre de Melenie, decidió romper el silencio durante una entrevista con el reportero Carlos Pérez Colunga.
La noticia ha generado dudas sobre un posible conflicto familiar, especialmente por la tensión mediática que rodea el proceso legal en Nuevo León.
Sin embargo, Carmona aseguró que la acción de su hija no debe interpretarse como un distanciamiento personal con su madre.
Arturo Carmona explica la decisión de su hija
Ante la insistencia del reportero, el actor explicó que la determinación de Melenie responde a una necesidad emocional en medio del ruido mediático que rodea la denuncia contra Cruz Martínez. “A veces uno hace las cosas no por mala fe, sino también por protección”, afirmó Carmona al referirse a la presión que enfrenta su hija en redes sociales.
“Mi hija lo está haciendo de una manera, no por no querer seguir a su madre, pero sí, tal vez, por autoprotección, de no contaminarse de tanto bullicio que hay, porque ella es la menos culpable de nada”, añadió.
Según el actor, la joven se ha visto envuelta en ataques digitales que se intensificaron desde que Villarreal denunció a su exesposo por violencia familiar.
Carmona recalcó que la intención de Melenie nunca fue alejarse de su madre, sino evitar quedar atrapada en un conflicto ajeno.
Críticas hacia Melenie y el silencio que incomodó a muchos
Desde el inicio de la denuncia, usuarios en redes cuestionaron a Melenie por no posicionarse públicamente respecto al caso de su madre.
Sin embargo, Arturo Carmona explicó que la instrucción de Villarreal fue clara: evitar cualquier declaración para no interferir en el proceso legal.
“Melenie tuvo indicaciones de no decir absolutamente nada y aun así mucha gente lo tomó a mal”, señaló el actor al describir la presión digital hacia su hija.
“Lo mejor era mantenerse en silencio y eso también provocó que la gente pensara que no estaba apoyando a una persona o a la otra”, añadió Carmona.
El caso legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez
La controversia escaló cuando Alicia Villarreal decidió presentar una denuncia por violencia familiar contra su exesposo, Cruz Martínez, en el estado de Nuevo León.
Tras semanas de investigación, Martínez fue vinculado a proceso, lo que mantuvo el caso en la atención mediática y elevó la tensión entre ambas partes.
En un comunicado, el productor aclaró que dos de las tres acusaciones en su contra fueron desestimadas: intento de robo y feminicidio.
Pese a ello, continúan las indagatorias sobre el cargo de violencia familiar, proceso que seguirá activo durante los próximos dos meses bajo supervisión del Ministerio Público.
Cruz Martínez envía mensaje a su exesposa
En una entrevista posterior, el músico expresó un mensaje directo para Villarreal, mostrando nostalgia por su historia juntos.
“Que sea feliz, uno cree que estando con alguien 25 años, debimos tener un momento de felicidad”, declaró al recordar su matrimonio con la cantante.
Mientras el caso sigue su curso, la atención pública continúa dividida entre la situación legal y la dinámica familiar que rodea a Melenie y Alicia Villarreal.
Por ahora, la joven mantiene silencio absoluto, mientras las redes siguen especulando sobre su papel en la creciente controversia, según ‘El Diario NY‘.