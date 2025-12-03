Melenie Carmona deja de seguir a Alicia Villarreal y surge controversia; ¿todo por Cibad Hernández?

Melenie deja de seguir a Alicia Villarreal

Villarreal y Martínez enfrentados

Carmona rompe el silencio

El reciente movimiento de Melenie Carmona en redes sociales—dejar de seguir a su madre, Alicia Villarreal—ha desatado especulaciones en medio de la batalla legal que enfrenta la cantante contra su exesposo, Cruz Martínez, por presunta violencia familiar.

Aunque ni Villarreal ni su hija han emitido declaraciones oficiales, el actor Arturo Carmona, padre de Melenie, decidió romper el silencio durante una entrevista con el reportero Carlos Pérez Colunga.

La noticia ha generado dudas sobre un posible conflicto familiar, especialmente por la tensión mediática que rodea el proceso legal en Nuevo León.

Sin embargo, Carmona aseguró que la acción de su hija no debe interpretarse como un distanciamiento personal con su madre.

Arturo Carmona explica la decisión de su hija

Ante la insistencia del reportero, el actor explicó que la determinación de Melenie responde a una necesidad emocional en medio del ruido mediático que rodea la denuncia contra Cruz Martínez. “A veces uno hace las cosas no por mala fe, sino también por protección”, afirmó Carmona al referirse a la presión que enfrenta su hija en redes sociales.

“Mi hija lo está haciendo de una manera, no por no querer seguir a su madre, pero sí, tal vez, por autoprotección, de no contaminarse de tanto bullicio que hay, porque ella es la menos culpable de nada”, añadió.

Según el actor, la joven se ha visto envuelta en ataques digitales que se intensificaron desde que Villarreal denunció a su exesposo por violencia familiar.

Carmona recalcó que la intención de Melenie nunca fue alejarse de su madre, sino evitar quedar atrapada en un conflicto ajeno.