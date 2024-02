¿Quién es Melanie Pavola, expareja de El Babo?

La modelo e influencer compartió que el cantante se molestó porque la vio fumando, algo que él no tolera. Esto se dio en un viaje a Cancún.

Amante de ‘la buena vida’

Antes de incursionar en las redes sociales, Melanie Pavola se desempeñó como modelo de belleza y acondicionamiento físico.

Según reportó el portal Vía País, la expareja de El Babo ha participado en publicaciones como The Chive, The Tailgate Times y Tease Nothing.

Se declara amante del arte y los tatuajes, así como de los videojuegos y de ‘la buena vida’.

Tan solo en su cuenta oficial de Instagram tiene cerca de 3 millones de seguidores.