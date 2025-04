Melania y Donald Trump rinden homenaje al papa Francisco.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió homenaje este sábado al papa Francisco, asistiendo al funeral celebrado en la soleada Plaza de San Pedro.

En donde se dieron cita más de 50 jefes de Estado y dignatarios internacionales.

A lo largo de los años, el pontífice y Trump mantuvieron notorias discrepancias públicas sobre diversos temas.

Acompañado por la primera dama Melania Trump, el exmandatario ocupó un asiento en primera fila junto al presidente de Estonia, Alar Karis, y en proximidad al presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante el servicio fúnebre que se llevó a cabo bajo un cielo despejado.

#FPWorld: Donald Trump and Volodymyr Zelenskyy met briefly in hush of St Peter’s basilica before Pope Francis’s funeral in their first encounter since a White House clash and US president later cast doubt on whether President Putin wants a peace deal.https://t.co/QJSKtUMsIc

— Firstpost (@firstpost) April 26, 2025