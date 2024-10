Melania Trump sale a defender a su esposo: «Él no es Hitler»

Melania Trump defiende a Donald Trump

La ex primera dama desmintió acusaciones

«Es terrible», señaló

La ex primera dama Melania Trump se pronunció públicamente para desmentir las afirmaciones de que su esposo, el expresidente Donald Trump, elogió a Adolf Hitler y a la Alemania nazi.

Las declaraciones de Melania se producen tras una serie de acusaciones lanzadas por John Kelly, exjefe de gabinete de la Casa Blanca.

Kelly aseguró que Trump había expresado opiniones favorables hacia el líder nazi durante su mandato, según informó USA TODAY.

Además, Kelly, en entrevistas para The Atlantic y The New York Times, afirmó que Donald Trump habría manifestado en privado una suerte de admiración por la Alemania nazi, causando revuelo en el ámbito político.

MELANIA TRUMP SALE EN DEFENSA DE DONALD TRUMP

Este hecho fue aprovechado por el Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), que el domingo proyectó la frase «Trump elogió a Hitler».

Esto en la fachada del Madison Square Garden, en Nueva York, mientras el expresidente realizaba un mitin en dicho lugar junto a Melania Trump.

Melania, visiblemente molesta por la acusación, declaró el martes en el programa Fox & Friends que su esposo «no es Hitler».

En su intervención, criticó la difusión de este tipo de acusaciones y sostuvo que la imagen que intentan proyectar de Trump es completamente falsa.