Melania Trump habla sobre los rumores de autismo de Barron.

La ex Primera Dama describió cómo O’Donnell compartió un video que especulaba sobre el comportamiento de Barron, lo que para ella fue “devastador como madre”.

«No hay nada vergonzoso en tener autismo, pero Barron no es autista», escribió.

Según un extracto publicado en el New York Times, la ex Primera Dama escribió en sus memorias que “la experiencia de Barron de ser acosado es una clara indicación del daño irreparable que puede causar el bullying”.

La ex Primera Dama desmintió los rumores que se iniciaron cuando Barron tenía diez años, luego de que la comediante Rosie O’Donnell, una crítica ferviente del expresidente, sugiriera que el niño podría tener la condición.

Además comparte puntos de vista similares con Donald Trump

Escribió que “el derecho fundamental de una mujer a la libertad individual le otorga la autoridad para decidir sobre su embarazo”.

Sin embargo, en otros temas, como la integridad de las elecciones de 2020, comparte puntos de vista similares a los de Donald Trump, insinuando dudas sobre los resultados.

Finalmente, la ex Primera Dama tocó la polémica sobre la chaqueta que usó en 2018, la cual tenía inscrito el mensaje “I really don’t care, do you?” durante una visita a niños migrantes en Texas.

Melania aclaró que su elección de vestimenta fue un ataque a los «narrativos distorsionados de los medios» y no estaba relacionado con la visita.

